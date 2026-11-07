В России появился новый полноприводный надежный «японец» дешевле миллиона

Suzuki Alto из Японии предлагается под заказ в РФ с ценами от 900 тысяч рублей

Во Владивостоке на одной из онлайн-площадок появилось предложение привезти под заказ из Японии новый городской хэтчбек Suzuki Alto. За полноприводную машину просят ориентировочно 900 тысяч рублей, руль справа.

Suzuki Alto

На деле сумма в 900 тысяч – только отправная точка. Сколько машина будет стоить фактически, зависит от курса валют на день сделки, расходов на доставку в конкретный город, затрат на растаможку и других факторов. Такая схема, по сути, действует для любых автомобилей под заказ.

Suzuki Alto

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Полноприводная версия Alto получила под капот простой бензиновый атмосферник объемом 0,7 литра. Он выдает 46 л. с. и 55 Нм крутящего момента, работает в паре с вариатором, а максимальная скорость машины – 135-140 км/ч.

Привод здесь подключаемый: за него отвечает электромагнитная муфта. Она срабатывает автоматически и начинает передавать момент на задние колеса, когда передние буксуют – обычно на скользкой или грязной дороге, а также в снегу.

Комплектация называется 660L. В нее входят передние и задние парктроники, обогрев зеркал, заднего стекла и передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники спереди и сзади, полный набор подушек безопасности со шторками, кондиционер и базовые системы вроде ABS, EBD и ESP.

Интерьер Suzuki Alto

О том, какие возможности дает полный привод в компактном автомобиле, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!