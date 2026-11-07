Ford представил экстремальный арктический внедорожник с мотором на 1200 сил
В рамках SEMA 2026 компания Ford Racing Parts показала Bronco Frostwarden. Выставочный статус у машины не случайно: ее собрали к премьере двигателя Megazilla 2.0.
Под капотом – 7,3-литровый V8 с наддувом. Отдача превышает 1200 л.с., а крутящий момент – свыше 1000 фунт-футов. Причем Megazilla 2.0 не доработанный старый мотор с компрессором, а полностью новая разработка. Внутри усиленный блок, специальный распредвал, обновленные поршни, более производительные форсунки и другой приводной ремень.
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По задумке Frostwarden – концепт арктической поисково-спасательной машины. В основе – усиленный Bronco.
Клиренс увеличивают специальные портальные мосты 74Weld; также здесь обновленная трансмиссия Dana, настроенные амортизаторы Bilstein и 42-дюймовые шины BFGoodrich на 18-дюймовых дисках Weld beadlock.
Из спецоборудования – светодиодные прожекторы, вынесенная наружу канистра, запасное колесо на крыше и лебедка.
По словам Ford, Frostwarden продавать не собираются. Зато сам двигатель Megazilla 2.0 можно будет купить через каталог Ford Racing Parts. Torque News со ссылкой на представителя Ford пишет: номера деталей, сроки заказа, гарантия и цены станут известны через авторизованных дилеров и дистрибьюторов Ford Racing Parts в 2027 году.
О внедорожнике, который после замены мотора стал вдвое быстрее, «За рулем» уже рассказывал.
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