Ford представил экстремальный арктический внедорожник с мотором на 1200 сил

Ford Racing Parts представила Bronco Frostwarden с двигателем Megazilla 2.0

В рамках SEMA 2026 компания Ford Racing Parts показала Bronco Frostwarden. Выставочный статус у машины не случайно: ее собрали к премьере двигателя Megazilla 2.0.

Ford Bronco Frostwarden

Под капотом – 7,3-литровый V8 с наддувом. Отдача превышает 1200 л.с., а крутящий момент – свыше 1000 фунт-футов. Причем Megazilla 2.0 не доработанный старый мотор с компрессором, а полностью новая разработка. Внутри усиленный блок, специальный распредвал, обновленные поршни, более производительные форсунки и другой приводной ремень.

Ford Bronco Frostwarden

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

По задумке Frostwarden – концепт арктической поисково-спасательной машины. В основе – усиленный Bronco.

Клиренс увеличивают специальные портальные мосты 74Weld; также здесь обновленная трансмиссия Dana, настроенные амортизаторы Bilstein и 42-дюймовые шины BFGoodrich на 18-дюймовых дисках Weld beadlock.

Из спецоборудования – светодиодные прожекторы, вынесенная наружу канистра, запасное колесо на крыше и лебедка.

Интерьер Ford Bronco Frostwarden

По словам Ford, Frostwarden продавать не собираются. Зато сам двигатель Megazilla 2.0 можно будет купить через каталог Ford Racing Parts. Torque News со ссылкой на представителя Ford пишет: номера деталей, сроки заказа, гарантия и цены станут известны через авторизованных дилеров и дистрибьюторов Ford Racing Parts в 2027 году.

О внедорожнике, который после замены мотора стал вдвое быстрее, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!