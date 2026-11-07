Новые Мерседесы смогут сами себя очищать от снега: разработана новая система

Mercedes-Benz разработал систему сдувания снега с крыши сжатым воздухом

Немецкое патентное ведомство зарегистрировало заявку Mercedes-Benz на устройство, которое убирает снег с крыши машины при помощи сжатого воздуха.

Судя по описанию, пневматические форсунки собираются встраивать в элементы крыши и рейлинги. На схематичном рисунке универсала видно четыре сопла: по паре с каждой стороны кузова, рядом с передними и задними дверями. Кстати, работать они могут и как неподвижные, и как выдвижные.

Система сдувания снега с крыши сжатым воздухом

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Запускается все одной кнопкой. Воздух направляется на края крыши в районе дверных проемов – так снег сдувается и не сыплется в салон, когда открываешь дверь. По сути, задача простая: не дать сугробу оказаться внутри.

Правда, о серийном будущем разработки в Mercedes-Benz пока молчат. В компании не уточняли, появится ли система на выпускаемых машинах.

О других необычных решениях в автомобильном дизайне «За рулем» уже рассказывал.

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