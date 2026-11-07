Новые Мерседесы смогут сами себя очищать от снега: разработана новая система
Немецкое патентное ведомство зарегистрировало заявку Mercedes-Benz на устройство, которое убирает снег с крыши машины при помощи сжатого воздуха.
Судя по описанию, пневматические форсунки собираются встраивать в элементы крыши и рейлинги. На схематичном рисунке универсала видно четыре сопла: по паре с каждой стороны кузова, рядом с передними и задними дверями. Кстати, работать они могут и как неподвижные, и как выдвижные.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Запускается все одной кнопкой. Воздух направляется на края крыши в районе дверных проемов – так снег сдувается и не сыплется в салон, когда открываешь дверь. По сути, задача простая: не дать сугробу оказаться внутри.
Правда, о серийном будущем разработки в Mercedes-Benz пока молчат. В компании не уточняли, появится ли система на выпускаемых машинах.
О других необычных решениях в автомобильном дизайне «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX