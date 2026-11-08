Почему японцы открыли охоту за подержанными Нивами в России?

Дилеры в Японии выкупают подержанные Lada Niva после прекращения поставок

В Японии автодилеры взялись скупать у местных владельцев подержанные внедорожники Lada Niva. Причина простая: новые машины в страну больше не поставляют, а спрос на Ниву никуда не делся. Вот и приходится перепродавать то, что уже катается по местным дорогам, – разумеется, с наценкой.

Lada Niva Legend

Дилерский центр AutoRiesen из Нагои этого не скрывает. По сути, у них очередь: желающий купить Ниву ждет, пока кто-нибудь из владельцев надумает расстаться со своей машиной. Ждать можно долго, поэтому торговцы сами занялись выкупом автомобилей у японцев. Результат за октябрь – две Нивы, белая и бордовая, которые нашли новых хозяев.

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Ценники, впрочем, далеки от российских. Внедорожник 1991 года выпуска оценили примерно в 807 тыс. рублей. За Lada 2013 года с пробегом 56 тыс. км просят уже 1,35 млн рублей. Новая Niva Legend 2026 года в России стоит от 1,2 млн рублей – то есть 13-летняя машина в Японии обходится примерно на 150 тыс. рублей дороже, чем свежая на родине. Что до запчастей, то с ними, несмотря на прекращение поставок, проблем пока нет: дилер уверяет, что достать их можно.

Похожая история – в Чехии, где продажи недавно возобновились. Базовая Niva Legend там тянет примерно на 1,7 млн рублей, что где-то на полмиллиона больше, чем в России. Машины везут через Азербайджан, а ждать свой внедорожник чехам приходится до пяти месяцев.

Ранее о другом российском внедорожнике с японским мотором «За рулем» рассказывал.

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