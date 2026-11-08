Новый автономный сельскохозяйственный робот заменит обычные тракторы

Naïo Technologies выпустила сельскохозяйственного робота Sanka массой 2,2 тонны

Французская Naïo Technologies показала Sanka – автономную машину для сельского хозяйства. Ключевой момент: она рассчитана на навесное оборудование от обычных тракторов, а не на узкоспециальные «роботизированные» орудия. Весит аппарат 2,2 тонны, передвигается на гусеничном ходу, а вместо двигателя внутреннего сгорания у него полностью электрическая силовая установка.

За совместимость с привычной техникой отвечают три вещи – трехточечная сцепка, вал отбора мощности и гидравлические разъемы. На деле хозяйству не придется докупать что-то особенное: в работу идет инвентарь, который уже стоит в сарае. Поднимает робот навесное оборудование весом до одной тонны.

Робот Sanka

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Среди заявленных операций – механическая прополка и подготовка почвы. Уклон крутизной до 30% машине не помеха, а максимальная скорость достигает 6 км/ч.

Навигация построена на собственном программном обеспечении Naïo и позиционировании RTK GPS. За безопасность отвечают камеры: они следят за обстановкой и распознают людей. Как уверяет производитель, все это дает возможность работать автономно и днем, и ночью.

Кому адресована платформа? Виноградникам, садам, питомникам, фруктовым хозяйствам и агровольтаическим установкам, где под солнечными панелями еще и ведут сельское хозяйство. Энергетические затраты компания оценивает менее чем в 1,30 евро на гектар.

К разработке приложилась Michelin – партнерство стартовало в 2024 году. Совместными силами сделали гусеничную систему с упором на тяговое усилие и устойчивость, плюс удалось снизить уплотнение почвы. Есть в проекте и запатентованный механизм динамического распределения веса.

О другом доступном пикапе для рабочих задач «За рулем» уже рассказывал.

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