Штрафа за опасное вождение не будет — плохо или хорошо?

Максим Кадаков: термин «опасное вождение» очень сложно оцифровать

Главный редактор «За рулем» объяснил, почему закон об опасном вождении так и не будет принят.

Как ранее рассказывал «За рулем», профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить проект в связи с «утратой актуальности». Законопроект рассматривали два года, а сам термин сформулирован в ПДД еще в 2016 году, но санкции в КоАП так и остались не прописаны, хотя несколько попыток продвинуть ситуацию были.

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Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Планировалось ввести штраф в размере 3000—5000 рублей и лишение водительских прав за «игру в шашечки» на дорогах, резкое торможение и прочую дурь. Но проблема оказалась в слишком сложном и громоздком термине «опасное вождение». В Госдуме рассчитывали, что термин скорректируют, но этого так и не сделали.

Термин «опасное вождение» очень сложно оцифровать, о чем я не раз вам говорил. Поэтому ситуация патовая. Введешь штрафы – и пойдут жалобы на несправедливые наказания. Отклонят законопроект – тоже плохо, потому что придурки на дорогах продолжают исполнять невообразимое.

Единственный способ решить проблему сейчас – принять закон и наделить инспекторов ГАИ правом самим решать, какое вождение является опасным, а какое – нет. Но на такое решение, боюсь, никто не согласится. А вы бы поддержали?

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