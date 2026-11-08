Китайский гиперкар первым среди серийных авто разогнался до 500 км/ч

Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503,17 км/ч и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Китайский концерн BYD объявил в соцсетях: его гиперкар Yangwang U9 Xtreme стал первым серийным автомобилем в истории, который перешагнул отметку 500 км/ч. Достижение уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Сам заезд состоялся 1 ноября в Абу-Даби. Машина показала 503,17 км/ч, причем это на 6,95 км/ч больше прежнего рекорда той же модели, установленного в сентябре 2025 года на испытательном полигоне в немецком Папенбурге.

Yangwang U9 Xtreme

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На этот раз трассой стала не испытательная площадка, а закрытая дорога общего пользования. Жаркая погода, боковой ветер и песчаная пыль усложняли условия; на пиковой скорости автомобиль проносится почти 140 метров за секунду.

Под кузовом – четыре электромотора с суммарной пиковой отдачей 3019 л. с. Силовая установка построена на 1200-вольтовой платформе с полупроводниками из карбида кремния, удельная мощность превышает 1200 л. с. на тонну, а емкость батареи составляет 80 кВт·ч. С места до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,9 секунды. Экстремальную версию Yangwang U9 выпустят тиражом 30 экземпляров, стоимость автомобиля оценивается в $3 млн.

Еще одно достижение датируется октябрем 2025 года: на немецкой трассе «Нюрбургринг – Нордшляйфе» U9 Xtreme стал самым быстрым серийным электромобилем, пройдя круг за 6 минут 59,157 секунды.

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