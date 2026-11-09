Сколько россияне потратили на услуги АЗС осенью

В Сбере раскрыли средние траты автомобилистов на услуги АЗС осенью

Одна покупка на заправке в октябре 2026-го обходилась российскому автомобилисту в среднем в 2048 руб. Месяцем раньше тот же чек был выше – 2070 руб. Разница в 22 руб., и она, по сути, единственное, что изменилось за месяц. Такими цифрами с Autonews.ru поделились в экосистеме «Сбера» для автолюбителей.

Заправляться реже при этом никто не стал. По картам банка на одного пользователя-автолюбителя в сентябре приходилось 3,166 транзакции на АЗС, в октябре – 3,175. Колебание настолько мелкое, что о смене привычек говорить не приходится.

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Русский Стандарт: чек 1853 руб.

Свою статистику по заправкам собрали и в банке «Русский Стандарт». Там средний чек на АЗС за два осенних месяца, сентябрь и октябрь, оценили в 1853 руб.

Любопытнее другое: траты заметно расходятся по возрасту. Больше всех оставляют на заправках клиенты 31-40 лет – 1985 руб. за покупку. Следом идут автомобилисты 41-50 лет с показателем 1921 руб., а замыкают тройку те, кому от 51 до 60, – у них 1885 руб.

Есть разница и по полу. Осенью мужчины в среднем отдавали за одну покупку на АЗС 1985 руб., женщины – 1809 руб.

Доли категорий автомобильных расходов

Что касается структуры трат, заправки по-прежнему вне конкуренции: 67% всех платежей в основных автомобильных категориях против 68% годом ранее. Вторую строчку занимают автомойки – их доля за год подросла с 11 до 12%, а средний чек там 342 руб.

На третьем месте автозапчасти и аксессуары: 10% операций против 11% годом ранее при средней сумме покупки 4332 руб. Еще 7% платежей пришлось на парковки, где одна покупка обходится в среднем в 559 руб.

Замыкают пятерку автосервисы с долей 4%. Именно здесь средний платеж оказался самым высоким из всех категорий – 14 972 руб.

О том, что будет с бензином и дизелем в Европе, «За рулем» уже разбирал.

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