Банки все чаще отказывают в автокредитах: кто рискует остаться без машины

В НБКИ объяснили, почему получить автокредит в России все сложнее

В России участились отказы по автокредитам. В сентябре 2026 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало 69,3% отклоненных заявок – на 3,6 п.п. больше, чем месяцем ранее. Банки объясняют осторожную политику ограничениями для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Отказы по автокредитам выросли до 69,3%

При этом для граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (выше 750 баллов) доля отказов ниже – 44%. Разница заметная.

С 1 января 2027 года ЦБ вводит новые лимиты на долгосрочные займы. Доля автокредитов сроком более 7 лет не должна превышать 20% общего объема выдач за отчетный период, а для займов свыше восьми лет лимит составит 0%.

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Для сравнения: во втором квартале 2026 года на кредиты длиннее семи лет приходилось 26% выдач, а на займы более восьми лет – 6%. В ЦБ пояснили: «Номинальное увеличение срока кредитования позволяет банкам искусственно уменьшить размер платежа по кредиту и занизить значение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Это создает условия для обхода установленных ограничений на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой».

Дилеры: отказы банков срывают сделки

Ужесточение кредитования осложняет работу продавцов. Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Баринов рассказал Autonews.ru, что частые отказы – серьезная проблема. «Покупатель хочет купить и выбирает автомобиль, но не получает одобрения банка. В итоге сделка вообще может не состояться. <...> Мы видим, что спрос есть, но далеко не каждый покупатель может получить автокредит», – пояснил он.

По словам Баринова, за 2026 год доля кредитных продаж новых автомобилей сократилась с 77 до 66%.

Замгендиректора по финансовым сервисам дилерских компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков также заявил, что любое увеличение отказов по кредитам негативно сказывается на продажах. «Можно лишь сказать, что все участники рынка не заинтересованы в том, чтобы кредитная доля снижалась, так как на продажи в кредит приходится 70-75% новых автомобилей массовых китайских брендов и 25-30% автомобилей премиального сегмента, ввезенных по каналам параллельного импорта», – пояснил он.

Член международного сообщества собственников автобизнеса Kir Avto и основатель «BAW Россия» Никита Шелехов отметил, что для многих клиентов невозможность получить кредит означает отказ от покупки машины.

Альтернативы автокредиту: рассрочка и лизинг

Участники рынка ищут способы сохранить доступность автомобилей. Одни предлагают снижать стоимость заемных средств за счет автопроизводителей, другие – использовать альтернативные схемы финансирования.

Один из основных инструментов – совместные программы банков и автопроизводителей, позволяющие снизить процентную ставку. Никита Шелехов рассказал, что при продаже автомобилей BAW субсидирование ставок обеспечивает завод-производитель.

Однако возможности для таких вариантов ограничены. Резидент Kir Avto и собственник автосалона RULI Евгений Артамонов считает, что снижение ставки требует дополнительных расходов.

Еще одна альтернатива – программы рассрочки и лизинга для физлиц. По словам Дмитрия Молькова, подобные продукты уже есть у автодилеров, но пока пользуются ограниченным спросом. Если получить обычный заем станет сложнее, интерес к ним может увеличиться.

Вместе с тем условия рассрочки требуют внимательного изучения. Никита Шелехов отметил, что у ряда дилеров они выступают скорее «как красивое название для продажи автомобиля по стоимости, увеличенной на размер переплаты по кредиту».

По мнению Артамонова, такие предложения не смогут стать полноценной заменой банковскому финансированию, поскольку требуют от продавцов значительных оборотных средств и принятия дополнительных рисков.

Отдельный инструмент – кредитные программы с остаточным платежом. Они уменьшают ежемесячный взнос за счет переноса части стоимости автомобиля на конец срока договора. Однако Артамонов предупредил, что схема не решает проблему доступности финансирования: по завершении срока покупателю необходимо погасить значительную оставшуюся сумму.

Кроме того, такой продукт остается кредитом и не освобождает заемщика от банковской оценки платежеспособности.

Директор, руководитель автомобильной практики «ТеДо» (консалтинговая компания) Виктория Синичкина подчеркнула, что альтернативные схемы помогут дилерам поддержать продажи, но проблему доступности машин не решат. «Альтернативы помогут, но не отменят проблему доступности. Их главная ценность – это снизить ежемесячную нагрузку без искусственного растягивания кредита на 8-10 лет», – считает эксперт.

Скидки и финансовые калькуляторы

Основатель маркетингового агентства BCG, бывший директор по маркетингу «Авилона» Юрий Блинов считает, что продавцам нужно оценивать финансовые возможности клиента еще до подачи кредитной заявки. Если вероятность отказа высока, дилер может сразу предложить увеличить первоначальный взнос за счет трейд-ин.

Кроме того, Блинов призывает внедрять финансовые калькуляторы на сайты продавцов и во внутренние системы. С их помощью дилер вместе с покупателем смогут заранее рассчитать, как меняется долговая нагрузка в зависимости от стоимости автомобиля, первоначального взноса, срока кредита и процентной ставки.

При этом Блинов подчеркнул, что скидки вряд ли сильно увеличат продажи. «Я бы не переоценивал эффективность скидок. Если покупатель не проходит по долговой нагрузке, дополнительная скидка даже в несколько сотен тысяч рублей не всегда решает проблему. А для дилера это еще и потеря маржинальности», – пояснил он.

Господдержка автокредитования возобновится с декабря

Дополнительный инструмент поддержки рынка – госпрограмма льготного автокредитования и лизинга. В сентябре 2026 года ее действие приостановили после исчерпания бюджетных лимитов. Однако первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что с 1 декабря программу планируется возобновить за счет финансирования, предусмотренного на 2027 год.

Дальнейший объем господдержки пока обсуждается. В проекте федерального бюджета на 2027 год на льготное автокредитование предусмотрено 7 млрд руб. Для сравнения, в бюджете на 2026 год на эти цели было заложено 20 млрд руб.

В Минпромторге заявили Autonews.ru, что не готовы комментировать перспективы программы до окончательного утверждения бюджета.

Прогнозы: спрос может упасть на 40-50%

Опрошенные Autonews.ru участники рынка по-разному оценивают последствия новых ограничений. «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» готовятся к небольшому снижению кредитных продаж, но рассчитывают сохранить их долю за счет совместных программ с банками и автопроизводителями.

По словам Дмитрия Молькова, особенно уязвимым может оказаться сегмент недорогих автомобилей. У покупателей таких машин меньше возможностей выбрать более доступную альтернативу, а у дилеров – предложить дополнительные финансовые инструменты.

Более существенного ухудшения ожидает директор кредитно-страхового направления автомобильного маркетплейса Fresh Андрей Скрипский. По его прогнозу, ужесточение кредитования может привести к сокращению спроса уже в первом квартале 2027 года. Сильнее всего ограничения затронут автомобили массового сегмента стоимостью до 2-2,5 млн руб., покупатели которых особенно часто используют заемные средства.

«Авторынок и финансовые организации могут потерять до 40-50% потенциальных заемщиков», – считает эксперт.

Для поддержания продаж Скрипский ожидает появления новых совместных программ субсидирования ставок, а также увеличения прямых скидок на автомобили 2025-2026 годов выпуска.

Юрий Блинов допускает, что часть россиян отложат покупку новой машины и продолжат эксплуатировать имеющийся автомобиль. В таком случае дилерам придется уделять больше внимания сервисному обслуживанию и продаже запчастей.

О том, как рост цен и новые требования бьют по карману покупателей, «За рулем» уже рассказывал.

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