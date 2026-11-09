Финансирование льготных автокредитов в 2027 году могут повысить

Фонд льготного автокредитования на 2027 год могут увеличить до 17 млрд рублей

Объем средств на льготное автокредитование в 2027 году может заметно прибавить – с 7 млрд до 17,4 млрд рублей. По данным «Интерфакса», ссылающегося на источник, близкий к Министерству промышленности и торговли РФ, речь идет о возможном увеличении финансирования.

К проекту трехлетнего федерального бюджета, который готовят ко второму чтению в Государственной Думе, предлагают дополнительно направить на эти цели 10,4 млрд рублей.

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В первоначальной версии главного финансового документа, прошедшего первое чтение, на субсидирование было заложено 7 млрд рублей. Если поправки ко второму чтению утвердят, общий объем программы в 2027 году составит 17,4 млрд рублей.

Опыт 2026 года и локализация

Для сравнения: в 2026 году на поддержку спроса в автопроме через льготное кредитование выделяли 20 млрд рублей. Правда, эти деньги были полностью исчерпаны уже к концу третьего квартала – сигнал о высоком интересе к программе и о том, что лимиты стоит планировать заранее.

По словам собеседника агентства, сейчас прорабатывают вопрос корректировки параметров уровня локализации производства автомобилей. Затея нужна для оптимизации расходования бюджетных средств: поддержка должна стимулировать развитие отечественного производства и локализацию компонентной базы.

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