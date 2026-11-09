Депутат ГД жестко раскритиковал отказ от штрафов для лихачей

Депутат ГД Нилов возмутился отказом наказывать водителей за опасные маневры

С рекомендацией профильного комитета отклонить законопроект о наказании за опасное вождение депутат Госдумы Ярослав Нилов не согласился. Без отдельных санкций запрет на опасные маневры, который уже прописан в ПДД, на деле не работает – в этом парламентарий убежден.

Напомнил он и о том, как долго тянулась история вопроса: впервые ввести ответственность за опасное вождение Нилов предложил еще в 2012 году. Само понятие в правилах дорожного движения появилось в 2015-м, а доработанный законопроект позже прошел первое чтение в Госдуме. Теперь профильный комитет рекомендовал инициативу отклонить.

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«Жаль, мы долго шли к рассмотрению этого вопроса в первом чтении, очень непросто его проходили – и теперь такое решение... Интересно получается: запрет на опасное вождение в ПДД есть, а ответственности за опасное вождение до сих пор нет. Значит, по сути, этот запрет не работает», – написал депутат в своем Телеграм-канале.

У комитета своя аргументация. Критерии опасного вождения в ПДД, по его мнению, остаются недостаточно четкими, из-за чего одни и те же маневры инспекторы могут трактовать по-разному. Кстати, и лишение прав на срок до трех месяцев за повторное нарушение там сочли чрезмерным наказанием.

Нилов же настаивает на другом порядке: сперва нужно уточнить критерии опасного вождения в правилах, а уже затем принимать законопроект. Поведение нарушителей он описал довольно эмоционально: «А пока любители играть на дороге в «шашки» и «воспитывать» других участников дорожного движения резким неоднократным торможением и подрезанием могут продолжать безнаказанно это делать».

Что предполагал сам документ? Штраф в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение, а при повторном нарушении – лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Вопрос об отклонении инициативы Госдума планирует рассмотреть 12 ноября.

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