В РФ привезли новый внедорожник Toyota с неубиваемым мотором

В России начались продажи нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

В России появился Toyota Land Cruiser FJ – новейший и самый компактный рамный внедорожник в семействе Land Cruiser. Купить его пока можно только под заказ, а минимальный ценник в объявлениях – около 7 млн рублей. Платформа у машины общая с Fortuner и Hilux.

Премьера, габариты, тайская сборка

Мировая премьера модели прошла в октябре прошлого года, а приставка FJ в названии расшифровывается как Freedom & Joy. Собирают внедорожник в Таиланде – между прочим, это первый Land Cruiser, который выпускают за пределами Японии.

По размеру машина невелика: 4575 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1960 мм в высоту при колесной базе 2580 мм. Дорожный просвет – примерно 245-250 мм, так что запас для езды вне асфальта имеется.

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Сколько стоит Land Cruiser FJ в России

Дешевле всего внедорожник предлагают привезти во Владивосток. Со всеми расходами и утильсбором такая поставка обойдется ориентировочно в 6 990 000 рублей – это данные объявлений в крупнейших классифайдах.

Toyota Land Cruiser FJ

Всего в столице Приморья нашлось около десятка предложений о поставке этих машин, причем верхняя граница цен доходит до 9 600 000 рублей. Разброс, прямо скажем, солидный.

Еще один экземпляр со статусом «В пути» продают в Самаре за 10 990 000 рублей, но только при оплате наличными. Такие автомобили дороже 9 млн рублей везут не из Японии, а из ОАЭ, и руль у них уже левый, привычный для большинства водителей.

Комплектация и системы безопасности

Комплектация, как правило, одна. В ней – полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски с матово-черным покрытием, черная эко-кожа на сиденьях, трехспицевый мульти-руль с подогревом, двухзонный климат-контроль, 7-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Land Cruiser FJ

Из удобств – подогрев и электрорегулировки передних сидений, центральные подлокотники спереди и сзади, зеркало заднего вида с автозатемнением, рейлинги на крыше, электростеклоподъемники во всех дверях, электропривод зеркал с обогревом, датчики света и дождя, парктроники спереди и сзади плюс система кругового обзора.

Безопасность закрывает комплекс Toyota Safety Sense 3.0. В него входят система предотвращения столкновений с автоторможением, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое переключение дальнего света, мониторинг «слепых» зон, распознавание дорожных знаков и контроль усталости водителя.

Двигатель 2TR-FE и трансмиссия

Под капотом у любого Land Cruiser FJ стоит один и тот же агрегат – бензиновый «атмосферник» 2TR-FE объемом 2,7 литра и мощностью 163 л.с.

Мотор этот – настоящий ветеран семейства Toyota TR: выпускают его с 2004 года, и за два с лишним десятилетия он разошелся по огромному числу моделей. Встретить его можно на Hilux, Land Cruiser Prado, Fortuner, Tacoma, 4Runner и HiAce.

Коробка тоже безальтернативная – классический 6-ступенчатый автомат Super ECT. Привод подключаемый полный, дополненный понижающей передачей и функцией принудительной блокировки заднего дифференциала.

Про еще один рамный внедорожник, который вот-вот появится в России, «За рулем» уже рассказывал.

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