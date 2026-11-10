Эти автобренды ввели скидки на свои машины

Эксперт Мосеев рассказал, какие автокомпании ввели скидки на свои машины в РФ

Автоэксперт Олег Мосеев совместно с CARgument отметил обновления в прайс-листах дистрибьюторов за прошедшую неделю (02.11 — 06.11). Так, Changan вывел на рынок новую модель UNI-Z. В комплектации Люкс 26PY ее цена составляет 3 249 000 рублей, а за Техно 26PY придется отдать 3 349 900 рублей.

Кстати, это не единственное изменение у бренда: компания также пересмотрела скидки на машины 2023-2025 годов выпуска.

Скидка в 200 000 рублей на все комплектации CS75 Plus 2025 года больше не действует. Для UNI-K iDD в исполнении Техно 23PY скидка уменьшилась на 300 000 рублей. А на UNI-V Стандарт 24PY отменили скидку в 100 000 рублей.

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«Москвич» обновил условия для комплектаций 2026 года. На все версии теперь действует скидка 260 000 рублей. Правда, M90 в комплектации Ультимейт 26PY подорожал на 60 000 рублей.

GAC, в свою очередь, поднял цены. Aion V во всех комплектациях стал дороже на 100 000 рублей. M8 в версиях GT, GX и GX Premium 26PY прибавил 200 000 рублей. S7 подорожал на 100 000-150 000 рублей в зависимости от комплектации. S9 в исполнении SX Premium 26PY вырос в цене на 100 000 рублей.

Evolute, Jetour и Jeland: скидки и цены

Evolute пересмотрел скидки на комплектации 2026 года. Для i-Joy они выросли на 291 000-341 000 рублей. На i-Sky Стандарт 26PY установлена скидка 305 000 рублей. i-Space во всех комплектациях получил скидку больше на 150 000-200 000 рублей.

Jetour увеличил скидки на T2 в комплектациях Премиум и Престиж 26PY – рост составил 90 000-100 000 рублей. Jeland тоже скорректировал цены и скидки. J6 подорожал на 49 000-50 000 рублей во всех комплектациях, но на Актив и Комфорт 26PY теперь действует скидка 100 000 рублей, а на Престиж 4WD 26PY – 150 000 рублей.

У Jeland также изменилась ситуация с J7. Комплектация Престиж+ 26PY стала дороже на 50 000 рублей, а на Престиж 26PY появилась скидка 100 000 рублей.

Esteo, Omoda, Geely и Belgee: скидки

Esteo снизил скидку на Exlantix ET8 в комплектации Топ 26PY. Она уменьшилась на 100 000 рублей – с 900 000 до 800 000 рублей.

Omoda установила скидки на комплектации 2026 года. Для C5 на все версии действует скидка 100 000 рублей. На C7 Драйв FWD 26PY скидка составляет 150 000 рублей.

Geely дает скидку 400 000 рублей на все комплектации Cityray 2026 года. Belgee, в свою очередь, установил скидку 150 000 рублей на все комплектации X50+ 2026 года.

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