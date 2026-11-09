Печка плохо греет? Ищем решение!

Холода уже наступают в большинстве регионов

Если морозным утром вы обнаружили, что печка салона перестала греть или делает это недостаточно хорошо, то наш сегодняшний чек-лист придется как нельзя кстати.

Обратимся к основным компонентам системы обогрева салона и пройдемся по потенциальным причинам неправильной работы печки.

Уровень и температура охлаждающей жидкости

Система отопления салона — это теплообменник, забирающий тепло работающего двигателя. Если сам мотор холодный, то и в салоне тепла не будет. Отсюда и начнем копать.

Проверить уровень охлаждающей жидкости — первоочередная задача. При низком уровне антифриза в первую очередь откажет именно печка — так сконструирована система, чтобы мотор перегрелся в последнюю очередь.

Решение — долить антифриза до уровня. Однако далее нужно найти причину низкого уровня ОЖ. Как правило, это утечка.

Чтобы найти место утечки, нужно проверить следующие компоненты.

Радиатор двигателя. Современные радиаторы с пластиковыми бачками склонны терять герметичность по стыкам с металлом. Да и обычное повреждение пластин никто не отменял.

Радиатор печки. Утечка из этого радиатора не только неприятна сама по себе, но и небезопасна для здоровья, так как пары антифриза поступают в салон, что крайне неполезно. Характерный сладковатый запах антифриза в салоне может стать дополнительной подсказкой.

Патрубки. Помимо очевидной утечки, более узкие патрубки системы охлаждения склонны к засорению продуктами коррозии.

Насос системы охлаждения. Утечка через сальник помпы — это, пожалуй, один из самых частых случаев негерметичности системы охлаждения.

Если уровень в норме, а печка всё равно не греет, то проблема может быть в общей температуре ОЖ в системе. Не все автомобили оснащены стрелочным индикатором температуры, поэтому автовладелец вполне может и не знать о том, что двигатель в целом недогрет. Если патрубки системы охлаждения едва теплые, то причиной может быть неисправный термостат. Потребуется его замена.

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Слабый поток воздуха

Если температура и уровень антифриза в норме, но в салоне по-прежнему холодно, нужно убедиться в том, что тепло от мотора поступает в салон. Для этого необходимо проверить еще несколько узлов.

Моторчик печки. Неисправный электромотор может не развивать полных оборотов, и поток воздуха может быть недостаточно мощным.

Салонный фильтр. Старый или засоренный салонник плохо пропускает воздух, накапливает бактерии и влагу. Старый фильтр нужно заменить на новый.

Радиатор печки. Он может быть засорен, если салонный фильтр долго не менялся; засор нередок и на старых машинах, где салонник не предусмотрен вовсе. Засор может быть как внешним (листья, пух и т. д.), так и внутренним (продукты коррозии в системе охлаждения).

Воздуховоды и решетка забора воздуха. И здесь встречаются засоры. Для очистки воздуховодов применяют специальные средства, а в запущенных случаях — механическую очистку с разбором.

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Электроника и управление

Если остальные причины отсутствуют или устранены, а тепла так и нет, стоит обратить внимание на систему управления отоплением салона. В зависимости от сложности системы может потребоваться как диагностика электронных компонентов при помощи спецсредств, так и банальный осмотр механических заслонок и их электроприводов.

Отдельно упомянем дизельные машины, которые имеют дополнительный ТЭН в системе обогрева салона. Он работает, пока двигатель не достигнет рабочей температуры, что на дизеле занимает приличное время зимой даже в движении. Если этот нагреватель неисправен, то салон дизеля будет нагреваться очень долго.

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