Из-за чего покупатель сбивает цену на машину с пробегом

Эксперт Родионов назвал способы продать машину дороже

Покупатель оценивает не только год выпуска авто и цифры на одометре. Он обращает внимание на состояние кузова и салона, историю обслуживания, результаты диагностики и то, насколько заявленный пробег соответствует реальному состоянию автомобиля, пояснил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Заказ-наряды, чеки на запчасти, отметки о плановых ТО, результаты диагностики и сведения о ремонтах – все эти бумаги работают на продавца. Покупателю они показывают главное: за машиной следили. Как минимум владелец подтверждает замену масла, фильтров, технических жидкостей, тормозных колодок, элементов подвески и прочих расходников. Как максимум – своевременную замену более дорогих узлов, которые меняют по пробегу или износу.

Отсутствие документов вовсе не значит, что автомобиль обслуживали плохо. Другое дело, что у покупателя появляется неопределенность: меняли ли масло по регламенту, обслуживали ли коробку передач, устранялись ли течи? Такой риск обычно закладывают в торг. Вот почему историю работ стоит сохранять с первого дня владения. Кстати, электронные заказ-наряды и история в приложении автосервиса даже удобнее и полезнее бумажных.

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Худшая из стратегий – ездить до того момента, пока проблема не станет очевидной. Легкий стук в подвеске, вибрация при торможении, течь масла, редкое появление Check Engine – все это кажется мелочами. Однако при осмотре или диагностике перед покупкой такие сигналы почти наверняка всплывут.

Покупатель при этом считает не только стоимость конкретной неисправности. Он закладывает риск, что за ней прячутся другие проблемы. Небольшой стук в подвеске оборачивается заменой нескольких дорогостоящих деталей, изношенные колодки портят диски, а затянутая замена масла повышает риски для двигателя и турбокомпрессора. По сути, своевременный ремонт выгоднее продажи автомобиля с известным дефектом.

Внешний вид и салон глазами покупателя

Внешний вид влияет на цену сильнее, чем владельцы обычно предполагают. Сколы на капоте, царапины на дверях, потертости на порогах, вмятины и очаги коррозии создают ощущение небрежной эксплуатации. Пусть технически машина исправна – сравнивать ее будут с более ухоженными аналогами.

Перед продажей автомобиль стоит тщательно вымыть, убрать салон, почистить стекла и устранить мелкие повреждения, которые действительно влияют на впечатление. Свежий скол обрабатывают, чтобы не допустить коррозии. А вот скрывать серьезные кузовные повреждения дешевой полировкой или локальной покраской не нужно: толщиномер и внимательный осмотр быстро выявляют некачественный ремонт, и доверие покупателя после этого теряется.

Салон тоже должен соответствовать заявленному пробегу. Грязные сиденья, поврежденные пластиковые элементы, изношенные педали и руль вызывают вопросы. Химчистка и аккуратный ремонт небольших элементов интерьера оправданы – но лишь тогда, когда не маскируют реальный масштаб износа.

Диагностика, тюнинг и честная цена

Не каждый тюнинг добавляет автомобилю ценности. Яркие обвесы, нештатная подсветка, слишком громкая аудиосистема, нестандартный выхлоп и вмешательство в электронику сужают круг покупателей. Новый владелец не всегда готов разделять вкус прежнего хозяина – и опасается, что доработки ударили по надежности.

На вторичном рынке проще продать машину в близком к заводскому состоянии. Исключение – качественные и документально подтвержденные доработки, востребованные в конкретном сообществе владельцев. Рассчитывать, что вложения в тюнинг вернутся при продаже полностью, все же не стоит.

Полезно пройти диагностику в автосервисе еще до размещения объявления. Так владелец заранее узнает о течах, ошибках электроники, состоянии подвески, тормозов, аккумулятора и других узлов. После проверки можно устранить недорогие неисправности, а по серьезным – честно определить цену автомобиля.

Со своим специалистом покупатель приехать тоже может – или попросить провести осмотр в другом автосервисе. Но когда продавец понимает техническое состояние машины и готов показать заказ-наряды, разговор идет предметнее. Идеальной машину делать не обязательно – важно, чтобы цена, пробег, внешний вид и техническое состояние не противоречили друг другу.

О том, чем опасны старые шины даже при внешней целостности, «За рулем» уже предупреждал.

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