В продажу вышел более дешевый Jeland J6 с полным приводом: подробности

У Jeland J6 появилась более доступная версия «Комфорт» с полным приводом

У компактного кроссовера Jeland J6, который продается в России, появилась более доступная модификация с обоими ведущими осями. В ноябре в линейке появилась полноприводная версия «Комфорт» с ценником 2 799 000 рублей.

До этого момента полный привод у J6 предлагался только в исполнении «Престиж». Между двумя AWD-версиями разница составляет 180 тысяч рублей, то есть нижняя планка цены на такую машину опустилась примерно на 6%. Причем за полноприводный «Комфорт» просят ровно столько же, сколько за переднеприводный «Престиж».

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Техника при этом осталась прежней. Под капотом – тот же 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач; никаких отличий от более дорогого «Престижа» здесь нет.

Что урезали ради снижения цены

Экономия получилась за счет оснащения, и список потерь вышел длинным. Панорамной крыши, адаптивного круиз-контроля и системы кругового обзора у новой версии нет – вместо камер по кругу стоит обычная камера заднего вида с динамическими линиями разметки.

Jeland J6

Не найти здесь и боковых шторок безопасности, многослойных передних стекол (поставлены стандартные), вентиляции передних сидений и подогрева задних. Задним пассажирам не положены дефлекторы вентиляции и USB-разъемы Type A и Type C; также отсутствуют 12-вольтовые розетки спереди и сзади, атмосферная подсветка интерьера и USB-разъем для видеорегистратора в зеркале заднего вида.

Электронных ассистентов тоже поубавилось. Нет ассистента удержания в полосе, автоматического переключения между ближним и дальним светом, системы помощи при движении в пробках, предупреждений о покидании полосы, об опасности при открытии дверей, о фронтальном столкновении и о заднем перекрестном столкновении, а также автономного экстренного торможения.

Экономия на мелочах и электронике

Беспроводной зарядки для смартфона и электрорегулировки переднего пассажирского сиденья в «Комфорте» тоже не предусмотрено. Аудиосистема довольствуется шестью динамиками вместо восьми, а диагональ цифровой приборной панели – 8 дюймов вместо 8,88.

Базовые цены четырех ранее представленных комплектаций остались неизменными. Самая доступная переднеприводная версия «Актив» без учета выгод по-прежнему стоит 2 399 000 рублей. Полная картина по прайсу выглядит так: «Актив» – 2 399 000, «Комфорт» – 2 599 000, «Престиж» – 2 799 000, полноприводный «Комфорт» – 2 799 000, полноприводный «Престиж» – 2 979 000 рублей.

О появлении полноприводной версии у набирающего популярность в России кроссовера «За рулем» рассказывал.

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