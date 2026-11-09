Votour V5 выходит на рынок: объявлены цены и комплектации

Российский бренд Votour открыл продажи своего кроссовера V5 — от 2 649 900 рублей

Новая марка Votour объявила о старте продаж своей дебютной модели – кроссовера V5.

Автомобиль открывает серию V, ориентированную на повседневные путешествия, и адресован тем, кто ищет современную, технологичную и функциональную машину с разумным балансом цены и комфорта.

На первом этапе V5 предлагается в двух комплектациях – «Комфорт» и «Престиж». В обеих установлен бензиновый турбомотор объtмом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Версия «Комфорт» стоит 2 649 900 рублей, «Престиж» – 2 869 900 рублей.

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Votour V5

Покупатели, оформившие автомобиль в течение первого месяца продаж, получат программу «Продленная гарантия». Она действует два года после завершения базовой гарантийной и технической поддержки и покрывает шестой и седьмой годы владения. Предложение ограничено.

Votour – российский автобренд, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. Производство полного цикла организовано на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге, в Сестрорецке.

В дальнейшем модельный ряд марки сформируют три серии – V, T и R. Это автомобили для повседневных, внедорожных и премиальных внедорожных путешествий соответственно.

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