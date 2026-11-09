«Китайский Rolls-Royce» полностью рассекречен: подробности о люксовом седане

Yangwang провел глобальную премьеру люксового седана Altior за 25,6 млн рублей

Флагманский седан Altior марки Yangwang, которая входит в структуру BYD, показали на глобальной премьере в Абу-Даби. В Китае машину уже можно забронировать: минимальный ценник – 2,08 млн юаней, то есть порядка 25,6 млн рублей. Позиционируют новинку как прямого соперника Rolls-Royce Ghost, Mercedes- Maybach S-Class и Maextro S800.

Размеры впечатляют: 5600 мм в длину при колесной базе 3500 мм. По первому показателю седан обходит Rolls-Royce Ghost на 201 мм, хотя колеса у него стоят довольно скромные – 21-дюймовые. Зато задние двери распахиваются на 90 градусов, передние – на 80. Спереди бросается в глаза массивная решетка с 137 элементами огранки, а эмблему сделали из чистого золота.

Кузов окрашен в два цвета, а вдоль борта тянется рукописная двойная линия длиной 4,8 метра. Внутри помещаются четыре человека. Креслам второго ряда добавили массаж, подставки для ног и шторки с электроприводом.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Переднее пассажирское сиденье умеет полностью раскладываться – тогда сидящий сзади справа получает свободный обзор вперед. Что еще в оснащении? Пара встроенных холодильников на 5,5 литра с раздельным контролем температуры, откидной столик, выдвижной отсек под бокалы для шампанского и 21-дюймовый экран на потолке. За звук отвечает система Dynaudio с 39 динамиками.

Движение обеспечивают четыре электромотора. Автомобиль, по заявлениям производителя, не теряет траекторию после взрыва шины на высокой скорости, держится на воде в аварийной ситуации, умеет разворачиваться на месте и ехать боком.

Батарея дает запас хода свыше 1000 км. Электрическая архитектура на 1000 вольт позволяет пополнить заряд с 10 до 70% примерно за пять минут.

О том, сколько в России просят за Votour V5, «За рулем» уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!