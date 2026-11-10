Новый рамник известной марки представят уже в этом месяце: подробности

Премьера рамного Jetour R700 состоится на автосалоне в Гуанчжоу 27 ноября

Открытие автосалона в Гуанчжоу назначено на 27 ноября 2026 года – именно там марка Jetour, входящая в концерн Chery, планирует снять чехол с рамного внедорожника R700. На домашнем рынке, в Китае, новинку поставят в линейку внедорожной серии Zongheng.

Jetour R700

Платформа у R700 общая с флагманом Jetour G700. За основу, если верить изданию, взяли концепт Jetour Zongheng G600 – он в 2025 году и задал бренду направление внедорожного дизайна. Причем кое-что публика уже видела: в апреле 2026-го Chery показывала почти серийный R700 в закрытой зоне на автосалоне в Пекине.

Jetour R700

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Высокий капот и закрытая передняя панель делают передок массивным, а С-образные блоки фар соединены светодиодной полосой во всю ширину кузова. На крыше предусмотрены багажные рейлинги, по бокам – силовые подножки. Вместо привычной запаски на двери багажного отсека поставили кофр для снаряжения: между прочим, для рамного внедорожника решение довольно необычное.

Что до салона, то отраслевые источники говорят о пяти местах. Такая компоновка дает больше простора пассажирам второго ряда и позволяет сделать багажник вместительным.

Jetour R700

Силовую установку R700 пока не раскрывают. Зато соплатформенный G700 оснащен гибридной системой Chery Kunpeng Super Hybrid CDM-O: 2,0-литровый турбомотор плюс электродвигатели, суммарно 892 л.с. и 1135 Нм пикового крутящего момента. Батарея – производства компании CATL емкостью 59,45 кВтч, на электротяге G700 проезжает более 260 км.

О другом рамном внедорожнике, который готовится к выходу на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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