Даже колеса в сборе требуют балансировки: основные правила сезонной смены шин

Эксперт Тимашов: балансировать шины нужно каждые 5-10 тыс. км

Во время сезонной смены резины у многих водителей возникает резонный вопрос: надо ли балансировать колеса, если они хранились в сборе? Ответ на него дал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Ставить на автомобиль готовые колеса в сборе, конечно, удобнее и быстрее, чем перекидывать покрышки с диска на диск. Однако, как напомнил эксперт, это лишь экономит время – проверять и готовить их все равно придется. На деле хлопот меньше не становится, просто они другого рода.

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Первым делом стоит внимательно осмотреть и диски, и шины. Искать нужно то, что делает эксплуатацию недопустимой: грыжи, порезы, а также корродированные диски. Любая из этих проблем – повод отказаться от установки такого колеса.

Затем полезно очистить внутреннюю сторону дисков от налипшей грязи и заодно взглянуть на дату изготовления резины. По словам специалиста, покрышки старше восьми лет лучше не использовать – время берет свое.

Балансировка и давление в шинах

Третий совет касается как раз балансировки. За прошедший сезон колеса испытывали самые разные нагрузки, изнашивались и пачкались, а условия хранения тоже могли внести свою лепту в дисбаланс. Именно поэтому даже собранные колеса не стоит ставить «как есть».

Не лишним будет привести давление в шинах к норме. Зимой эксперт советует добавлять 0,2 атмосферы: при снижении температуры на каждые 10 °C давление падает примерно на 0,1 атмосферы.

Еще один момент – подготовка ступицы колесного диска и ступичного подшипника. На них не должно оставаться грязи и окислов, иначе нормальной посадки не получится.

Крепеж, затяжка и направление вращения

Отдельного внимания заслуживает крепление колес, особенно когда летние и зимние шины стоят на разных дисках. Тут есть свои нюансы, которые легко упустить.

«Обратите внимание, для различных колесных дисков могут использоваться разные болты/гайки. Иногда устанавливаются проставки под центральное отверстие, соответственно ее необходимо установить или наоборот демонтировать», – напомнил Роман Тимашов.

С затяжкой тоже не все так просто: для разных автомобилей и дисков способы отличаются, так что лучше вооружиться динамометрическим ключом. Для направленных шин важно не перепутать направление вращения при монтаже.

Как часто балансировать и чем опасен дисбаланс

«Балансировать шины желательно каждые 5-10 тыс. пробега или каждый сезон перед сменой колес. В случае появления дисбаланса (обычно он проявляется вибрацией на руле при движении примерно 100 км/ч) балансировку необходимо производить незамедлительно. Дисбаланс колес увеличивает нагрузки на элементы подвески, ухудшает управляемость, ускоряет износ резины и делает езду небезопасной», – посоветовал Роман Тимашов.

О том, чем опасны внешне целые шины, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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