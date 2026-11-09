Хлопок на скорости 110: почему нельзя жать на тормоз и что делать вместо этого

NHTSA и Michelin: как действовать при разрыве шины на скорости 110 км/ч и почему тормозить нельзя

На загородной трассе при 110 км/ч раздается громкий хлопок – и руль вырывается из рук, а машину тянет в сторону.

Портал Pravda.Ru вместе с экспертами по контраварийному вождению разбирался, почему первая реакция в такой ситуации – ударить по тормозам – может стоить жизни и какой алгоритм действий реально помогает удержать автомобиль на дороге.

Когда шина мгновенно теряет давление, упругое колесо превращается в бесформенный кусок резины. Сопротивление качению на поврежденном колесе резко возрастает, создавая мощный тормозной эффект с одной стороны – это работает как невидимый якорь, пытающийся развернуть автомобиль вокруг оси.

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Последствия зависят от того, какое именно колесо вышло из строя.

Инстинктивное желание нажать на тормоз при разрыве покрышки – кратчайший путь к ДТП. При интенсивном замедлении вес машины переносится вперед, дополнительно нагружая и без того деформированную шину, и увод автомобиля с траектории только усиливается. Даже современные системы безопасности (ABS и ESP) не всегда могут справиться с ситуацией, так как они рассчитаны на работу с целыми колесами, имеющими сцепление с дорогой.

Второй критической ошибкой считается попытка резко «вырулить» в противоположную сторону. Чрезмерная коррекция рулем на высокой скорости часто приводит к тому, что машину выбрасывает на встречную полосу или в кювет, когда исправные шины восстанавливают траекторию слишком активно.

Эксперты по контраварийному вождению рекомендуют прием, который звучит нелогично: в первые секунды после хлопка не отпускайте педаль газа, а иногда даже немного увеличьте тягу.

Это необходимо для стабилизации автомобиля. Кратковременное ускорение помогает «вытянуть» машину, нейтрализуя рывок от лопнувшего колеса. Только после того, как вы почувствовали, что контроль над направлением движения восстановлен, можно переходить к замедлению.

Американское управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) предлагает четкую последовательность действий, которая поможет избежать аварии.

Когда машина замерла, главная задача – стать заметным. Включите «аварийку» и выставьте знак остановки. Помните: если происшествие случилось на скоростной магистрали, замена колеса своими силами может быть смертельно опасной. В таких случаях лучше вызвать дорожные службы и дожидаться их, находясь за пределами проезжей части, за дорожным ограждением.

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