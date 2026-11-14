Ford F-100 из карбона: классическая внешка с современной начинкой
Кастомные пикапы в винтажном стиле сегодня на пике популярности: то, что раньше было прерогативой хот-родов и маслкаров, теперь уступает место самому любимому в Америке типу транспорта – пикапу.
Яркий пример – Ford F-100 1968 года, кузов которого целиком выполнен из углеволокна. Проект назвали Tricky – очевидная отсылка к его создателям, компании Trick Rides.
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Силуэт здесь классический, но материалы и технологии – самые современные. Под карбоновым кузовом скрывается шасси Roadster Shop RS4 с комплектом для лифта подвески на 2,5 дюйма, независимой передней подвеской и задней подвеской на четырех продольных рычагах.
Автомобиль оснащен койловерами Fox, усиленными стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади и реечным рулевым управлением.
Внешность может ввести в заблуждение: практически все, за исключением интерьера, здесь современное. Особенно впечатляет 32-клапанный двигатель Coyote V8 под капотом, дополненный механическим нагнетателем. Предусмотрен полный привод – вполне логичное решение с учетом огромной мощности силового агрегата. Кроме того, автомобиль получил 6-ступенчатую механическую коробку передач Tremec, соединенную с задним мостом Ford 9″.
Компания Trick Rides специализируется на модернизации классических «пони-каров» Mustang и Camaro. Переход к пикапам выглядит вполне закономерно – ведь где V8, там всегда драйв.
«Автомобиль, получивший название Tricky, был полностью создан силами компании Trick Rides в Юконе (штат Оклахома). В нем сохранены классические очертания культового пикапа F-100 1968 года, однако весь кузов заменен на легкий аналог из углеволокна, изготовленный специалистами Brothers Composites. Поверх карбонового плетения нанесено лакокрасочное покрытие цвета "голубой леденец" (Blue Candy)», – говорится в пресс-релизе компании.
Проект был представлен на выставке автомобильного тюнинга, запчастей и специального оборудования SEMA. О цене ничего не сообщается, но уже понятно, что стоит такой автомобиль недешево.
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