Кроссовер Belgee с атмосферником и АКП поступил к дилерам в РФ

В России стартовали продажи кроссовера Belgee X50 за 2,2 млн рублей

Под капотом нового Belgee X50 – атмосферный бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском топлива. Он выдает 122 л.с. Работает мотор в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Снаружи автомобиль выделяется обновленным задним бампером, спойлером на крышке багажника и наружными зеркалами заднего вида с отделкой под карбон. Выхлопная система, кстати, получила скрытое оформление. Что до окраски, новый Belgee X50 доступен в пяти цветах и шести оттенках окраски кузова: белый (White), серый металлик в двух вариантах (Magnetic Grey и Basalt Grey), серебристый металлик (Pearl Silver), черный металлик (Ink Black) и голубой металлик (Aurora Blue).

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Уже в стандарте – светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, галогеновые фары, указатели поворотов в наружных зеркалах и 16-дюймовые легкосплавные диски. Сами зеркала оснащены электрорегулировками и обогревом.

В список опций входят кондиционер, круиз-контроль, датчик света, аудиосистема с четырьмя динамиками, камера заднего вида и датчики парковки. Приборная панель – с аналоговыми шкалами и 3,5-дюймовым дисплеем. Мультимедийная система получила 8-дюймовый сенсорный экран с Bluetooth и возможностью дублирования экрана смартфона.

К холодному климату машина адаптирована за счет широкого зимнего пакета. В него входят обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя, подогрев руля и передних сидений, а также бачок стеклоомывающей жидкости увеличенного до 5 литров объема.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.

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