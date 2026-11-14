Квитанция о штрафе пришла по почте? Прежде чем платить, проверьте одну вещь

Юрист Славнов назвал ключевое отличие фейкового штрафа ГИБДД от настоящего

Бумажное уведомление о штрафе за нарушение ПДД может оказаться липой – и вычислить это реально за пару минут. Официальное постановление всегда дублируется в личном кабинете на «Госуслугах», напомнил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. Нет записи на портале – значит, и платить, скорее всего, некому.

Причина для тревоги у водителей действительно есть: поддельные квитанции о штрафах стали приходить россиянам заметно чаще, а собранные таким образом деньги уходят прямиком мошенникам.

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Получили бумагу? Первым делом стоит зайти в свой аккаунт на «Госуслугах» и убедиться, что санкция там числится. Второй путь – сайт ГИБДД, где штраф пробивается по УИН-номеру.

Есть и более наглядный способ проверки. «Также посмотреть фотографию: ваша это машина, совпадает ли дата, действительно проезжали вы в это время и так далее», – пояснил юрист.

Другое дело, если человек спохватился поздно и поддельный штраф уже оплачен. В такой ситуации Славнов советует обращаться в полицию.

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