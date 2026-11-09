Главные новинки года — рассказываем, где их увидеть вживую

Московское Автошоу 2026: что покажут на главной автомобильной выставке года

Сезон автомобильных выставок заканчивается, но заканчивается на высокой ноте. В середине ноября в КВЦ «Патриот Экспо» вновь пройдет Московское Автошоу — выставка, объединившая традиционный автосалон и фестиваль под открытым небом.

Здесь соберутся ведущие автомобильные бренды, а главным отличием от прошлого года станет большая экспозиция гоночной техники. В списке новинок — кроссовер Lada Azimut, серийный Атом и М-линейка «Москвича». Также гости смогут увидеть электрокары Eonyx, модели GAC, Peugeot, Citroen.

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На стенде премии «Внедорожник года» представят кроссовер Geely, победивший в специальной номинации «Лучший автомобиль для путешествий». Любителей автомобилей покрупнее ждут пикапы RAM и экспедиционные внедорожники Tank.

В гоночной зоне дебютирует болид Formula RS, разработанный и построенный в России специально для будущей монокубковой серии. Его покажут широкой публике впервые. Также среди участников — команда «КАМАЗ-мастер», пилоты Российской Дрифт Серии, частные гоночные коллективы, студенческие команды МАДИ и Санкт-Петербургского политехнического университета.

Одновременно с Московским Автошоу пройдут еще четыре тематические выставки: «Вездеходер» — вездеходная техника; «Мотозима» — мототехника; «Лодки Экспо» — яхты, катера и все, что плавает; «Поехали» — техника для путешествий и активного отдыха. В течение трех дней, с 13 по 15 ноября, гостей ждут тест-драйвы на асфальтовой и внедорожной трассах, дрифт на багги и грузовиках, розыгрыши призов, выступления известных блогеров и путешественников.

Программу и полный список участников Московского Автошоу 2026 ищите на официальном сайте и в социальных сетях проекта.

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