Колеса в сборе нельзя просто «перекинуть»: названы правила сезонной переобувки

Балансировать шины нужно каждые 5-10 тыс. км, при вибрации на 100 км/ч — сразу

С наступлением сезонной смены шин многие водители задумываются, нужно ли балансировать колеса, которые хранились в сборе. О правилах переобувки рассказал Роман Тимашов – директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево».

Осмотр и подготовка колес

Начать Тимашов советует с осмотра шин и дисков: на них не должно быть повреждений, с которыми колеса нельзя эксплуатировать. В первую очередь речь о грыжах, порезах и корродированных дисках. Кстати, колеса в сборе ставить на машину проще, чем переставлять шины на дисках, но проверка от этого не отменяется.

Дальше стоит очистить внутреннюю сторону колесных дисков от грязи и взглянуть на дату производства шин. Резину старше 8 лет, по словам специалиста, лучше не использовать.

Без балансировки, впрочем, тоже не обойтись – и это касается даже колес в сборе. За прошлый сезон они подвергались разным воздействиям, изнашивались и загрязнялись; на дисбаланс могло повлиять и хранение.

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Давление, ступица и крепеж

Давление в шинах тоже стоит привести к норме. Зимой Тимашов советует прибавлять 0,2 атмосферы, ведь при похолодании на 10 °C давление падает на 0,1 атмосферы.

Подготовить нужно и ступицу колесного диска со ступичным подшипником – на них не должно оставаться грязи и окислов.

При сезонной смене стоит учитывать особенности крепления, особенно если летние и зимние шины стоят на разных дисках. «Обратите внимание, для различных колесных дисков могут использоваться разные болты/гайки. Иногда устанавливаются проставки под центральное отверстие, соответственно ее необходимо установить или наоборот демонтировать», – напомнил Роман Тимашов.

На затяжке колес эксперт остановился отдельно: для разных автомобилей и дисков способ отличается, поэтому желательно применять динамометрический ключ. Если шины направленные, при монтаже важно не перепутать направление вращения.

Частота балансировки и признаки дисбаланса

«Балансировать шины желательно каждые 5-10 тыс. км пробега или каждый сезон перед сменой колес. В случае появления дисбаланса (обычно он проявляется вибрацией на руле при движении примерно 100 км/ч) балансировку необходимо производить незамедлительно. Дисбаланс колес увеличивает нагрузки на элементы подвески, ухудшает управляемость, ускоряет износ резины и делает езду небезопасной», – посоветовал Роман Тимашов.

Ранее ЦОДД Москвы рекомендовал менять летние шины на зимние до первого снегопада. При выборе времени для переобувки водителям советовали смотреть на прогноз погоды и учитывать ночные заморозки.

До этого Минтранс РФ напомнил об оптимальном сроке перехода на зимнюю резину. В ведомстве уточнили, что покрышки могут быть шипованными или нешипованными, но должны иметь соответствующую маркировку.

О том, как искать причину неисправности, «За рулем» уже подробно рассказывал — на примере плохо греющей печки.

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