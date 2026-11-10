Зимняя дорога не прощает самоуверенности: что стоит помнить за рулем

Эксперт Лыткин: зимой на дороге важны скоростной режим и дистанция

С наступлением холодов манера езды должна меняться – об этом напомнил Александр Лыткин, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. По его словам, на зимней дороге первостепенное значение имеют скоростной режим и дистанция, причем погодные условия и состояние покрытия нужно оценивать постоянно.

Отдельная тема – привод.

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«Даже если машина попадает в занос: на заднем приводе – это одни действия, на переднем – другие. Если водитель пересаживается с одного транспортного средства на другое с разным приводом, он должен знать его тактико-технические характеристики при таких условиях эксплуатации», – отметил он.

Да и полный привод эксперт не считает универсальным решением. Машина будет вести себя предсказуемо только при спокойной езде и понимании ее поведения в непогоду – и это справедливо для любой схемы привода.

О том, какие опции автомобилей подводят в мороз, «За рулем» уже рассказывал.

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