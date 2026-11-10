Что означает коричневый нагар на свече зажигания

Свечи зажигания: на что указывает цвет нагара

Такой оттенок свечи – сигнал, что условия в цикле запуска и работы мотора идеальны, включая состав топливовоздушной смеси. Правда, расслабляться рано: свечи относятся к расходникам, и со временем их эффективность падает.

Экономия топлива снижается, если свеча изношена. Как только электрод начинает закругляться и покрываться лишним нагаром, деталь лучше заменить.

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О неисправности можно догадаться и без осмотра: машина время от времени не заводится, глохнет после старта или работает с перебоями. Хотя выкрутить свечу и оценить ее состояние все равно полезно – так получится выявить проблемы посерьезнее.

Белый, масляный, черный нагар на свече: причины

Белый или меловой кончик – повод насторожиться. Он может указывать на перегрев двигателя, слишком бедную топливовоздушную смесь либо потерю охлаждения.

Если отложения избыточные и с бугристой поверхностью, обычно это значит, что в камеру сгорания просачивается масло. Бывает и другое объяснение – неподходящее масло или некачественное топливо.

Сухой черный нагар – сигнал о неверной настройке карбюратора, слишком «холодной» свече по калильному числу или переобогащенной смеси. В худшем случае виновата система зажигания: искра слишком слабая для нормальной работы.

Устройство автомобиля сложное, так что при любых отклонениях разумнее обратиться к специалисту. Неверная самодиагностика и продолжение езды могут обернуться повреждением двигателя, а такой ремонт обойдется дороже раннего визита в сервис.

О преждевременном износе тормозных дисков «За рулем» уже рассказывал.

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