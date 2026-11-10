Автосалонов в России стало меньше: подробности

«Автостат»: к концу октября в России насчитывалось 2888 дилерских центров

К концу октября в России насчитывалось 2888 дилерских центров. Против январского уровня это на 83 салона меньше – минус 3%. Цифры привел Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». Свою запись с итогами он 9 ноября выложил в Telegram-канале.

При этом количество дилерских контрактов за тот же период увеличилось на 255, до 4824 единиц. Как объяснил Целиков, происходит рост так называемых «коммунальных шоурумов» , когда дилерам приходится размещать в одном автосалоне несколько марок.

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«Основная причина роста числа контрактов кроется в постоянном появлении всё новых и новых российско-китайских брендов. При этом бренды с минимальным объемом продаж не торопятся покидать российский рынок», – указал эксперт.

Сейчас на один автосалон в среднем приходится 1,7 контракта. До 2022 года этот показатель был близок к единице, то есть у каждой марки, как правило, был собственный шоурум. Дилерские центры есть во всех 88 регионах РФ, общее число локаций (адресов) превышает 2 тыс. единиц.

На фоне роста числа контрактов дилерские сети продолжают оптимизировать количество площадок, чтобы сохранить рентабельность бизнеса. Еще одна особенность рынка – более 80% всех дилерских контрактов принадлежат всего 312 компаниям, группам или собственникам, подсчитал аналитик.

О том, как автобренды поддерживают спрос скидками, «За рулем» рассказывал ранее.

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