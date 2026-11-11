Каждая вторая ввезенная в Россию машина — из Китая: статистика импорта

Эксперт Целиков: С 2022 года по октябрь 2026-го в РФ ввезли 4,79 млн авто

С начала 2022 года и по октябрь 2026-го в Россию поставили 4,79 млн автомобилей. Легковых среди них – 4,46 млн, еще 330 тыс. единиц пришлось на легкий коммерческий транспорт и грузовые машины.

Китай дал половину всего импорта, Япония – почти четверть. Кстати, такие данные 9 ноября опубликовал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

На новые автомобили пришлось 59% импорта, или 2,83 млн машин. Оставшиеся 1,96 млн (41%) – машины с пробегом. Среди стран по объему экспорта новых автомобилей лидирует Китай с долей 77,5%. Далее следуют Киргизия (8,7%), Казахстан (4,1%), Белоруссия (3%) и Южная Корея (1,7%).

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В сегменте подержанных машин крупнейшим поставщиком стала Япония, на нее пришлось 54,4% ввоза. Второе место занимает Южная Корея (12,2%), третье – Китай (10,3%). В пятерку также вошли Белоруссия (8,1%) и Армения (3,8%). Всего за рассматриваемый период из Китая в Россию ввезли около 2,4 млн новых и подержанных автомобилей – ровно половину общего объема импорта. Япония поставила около 1,1 млн машин, или 22,8%.

О том, какие скидки автобренды предлагали в России, «За рулем» рассказывал ранее.

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