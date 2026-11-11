При этой болезни водитель может видеть асфальт как в кривом зеркале

Врач Барышев назвал болезнь, при которой водитель может видеть дорогу кривой

Врач-офтальмолог Константин Барышев, младший научный сотрудник ФГБНУ им. Краснова, объяснил «Газете.Ru», почему некоторые водители воспринимают прямую дорогу искривленной. Речь о метаморфопсии – редком заболевании глаз, при котором предметы выглядят не такими, как на самом деле. Затронуть оно может один глаз или оба сразу.

Как проявляется метаморфопсия

По словам специалиста, аналогия с кривым зеркалом здесь подходит довольно точно: предмет кажется крупнее или мельче, его контуры становятся волнистыми и изогнутыми. Некоторые люди описывают увиденное как форму песочных часов. Дорога в таком случае тоже может потерять привычные очертания.

Если проблема только на одном глазу, человек порой долго не замечает сбоя – пока не закроет здоровый глаз. Хотя бывает и по-другому: искажения на одном глазу серьезно мешают зрению, даже когда второй полностью в порядке. Такой разброс, по сути, усложняет и самодиагностику.

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В практике Барышева был водитель с метаморфопсией на обоих глазах. Мужчина видел ровную дорогу искривленной. Для человека за рулем это уже не просто неприятная оптическая странность, а фактор, который влияет на восприятие обстановки.

Почему искажения не всегда уходят

Чаще такие явления встречаются у людей старшего возраста, но и среди достаточно молодых они бывают. Возраст, кстати, не дает полной защиты от подобных нарушений. Именно поэтому жалобы на «странную» картинку перед глазами не стоит списывать только на усталость.

Даже правильное и своевременное лечение не гарантирует, что метаморфопсия исчезнет полностью. Нередко удается лишь остановить дальнейшее ухудшение и зафиксировать изменения в том виде, в каком они были на момент обращения. Так что ранний визит к врачу важен хотя бы для того, чтобы не потерять уже имеющееся зрение.

О том, почему зеркала подводят и как их правильно настроить, «За рулем» уже рассказывал.

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