Эти машины российской марки почти исчезли из продажи: осталось меньше 200 штук

Сергей Целиков: продажи XCite в октябре 2026 года упали на 97%

Проект XCite, запущенный чуть более двух лет назад на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, фактически подошел к финалу: продажи новых машин почти обнулились. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. В октябре 2026 года на учет поставили всего 56 автомобилей – против 1687 экземпляров за аналогичный месяц прошлого года. Падение в 30 раз, или на 97%.

За первые десять месяцев 2026 года объем продаж XCite составил лишь 1121 автомобиль. Для сравнения: за январь-октябрь прошлого года показатель равнялся 11,1 тыс. штук, то есть снижение на 89%. Причина столь скромных цифр проста – серийное производство кроссоверов остановили еще в мае 2025 года, и сейчас дилеры LADA распродают исключительно складские остатки.

С момента начала продаж в конце мая 2024 года российские покупатели приобрели 19,5 тыс. автомобилей XCite. При этом производство оценивается примерно в 19,7 тыс. экземпляров, так что товарный запас у дилеров практически исчерпан. По оценкам, остаток стока не превышает 200 машин на всю страну, и в ближайшее время бренд окончательно исчезнет из статистики регистраций новых автомобилей.

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Сборка XCite осуществлялась на площадке «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan) с апреля 2024-го по май 2025 года. Под этим брендом выпускались ребрендинговые версии кроссоверов Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 – модели X-Cross 7 и X-Cross 8.

Реализация автомобилей велась через дилерскую сеть LADA. Ранее представители отрасли отмечали, что проект сворачивается на фоне общего падения рынка и высоких ставок, а его перезапуск возможен лишь при кардинальном изменении рыночной конъюнктуры.

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