Стали известны цены на новый богато оснащенный кроссовер известной в РФ марки

Wey 07 второго поколения вышел на рынок Китая с ценами от 3,58 млн рублей

В Китае объявили стоимость Wey 07 второго поколения. На домашнем рынке эта машина известна как Wey Lanshan, а по сути она представляет собой более роскошную версию Haval GWM H10, который дебютировал в Поднебесной чуть раньше.

Wey 07

Напомним: август 2026-го – с этого момента Haval GWM H10 с параллельной гибридной установкой можно купить в Китае. Крупный SUV с несущим кузовом быстро вышел в лидеры марки: за три месяца присутствия на рынке разошлось свыше 30 тысяч экземпляров. Ценник новинки – от 209,8 до 231,8 тысячи юаней (2,6-2,85 млн рублей).

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В начале сентября премиальная марка Wey, входящая в GWM, показала первые официальные снимки нового кроссовера. Выяснилось, что это люксовая версия Haval GWM H10, причем внешне отличий минимум – в основном бамперы, решетка радиатора и фары. Дебютирует SUV на китайском рынке как Wey 07 второго поколения. И вот теперь на него назвали цены.

Габариты и внешность

Сходство с Haval GWM H10 у Wey 07 действительно сильное. Похоже, владеющая обеими марками Great Wall Motors решила повторить трюк Toyota с Land Cruiser и Lexus LX. Узнать премиальный кроссовер можно по оригинальной передней части: массивная хромированная решетка радиатора плюс круглые элементы фар. Бамперы и фонари у него тоже не такие, как у GWM H10.

Даже стандартная пятиместная версия Wey 07 получилась внушительной – 5140 х 2050 х 1960 мм. Трехрядный вариант с шестью местами по схеме 2+2+2 вытянули до 5300 мм. Колесная база при этом одинаковая в любом случае – 3010 мм.

Что с багажником? У двухрядного исполнения он вмещает от 815 до 1885 литров. У шестиместного показатель скромнее – 316-1056 литров.

Wey 07

Салон и оснащение

Интерьер тоже заметно отличается от Haval GWM H10. Одна из самых ярких деталей – 29,6-дюймовый сенсорный экран на передней панели с разрешением 6,4K. Правая его часть отведена переднему пассажиру. Монитор поддерживает Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink.

Кроме того, Wey 07 получил цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и проекционный дисплей с дополненной реальностью на 29 дюймов. Задним пассажирам достался более крупный складной экран – 21,4 дюйма против 17,3 дюйма у Haval GWM H10.

В списке удобств – складные столики для второго ряда, встроенный холодильник, 27 динамиков, а также вентиляция, массаж и обогрев кресел первого и второго рядов. У шестиместного варианта обогрев есть и на третьем ряду.

Техника и динамика

Уже в базовой комплектации новый Wey 07 оснащается двухкамерной пневмоподвеской и комплексом активных ассистентов Coffee Pilot 4 с сенсором LiDAR. Доступна и подруливающая задняя ось – она уменьшает радиус разворота до 5,3 метра.

Силовая установка тут другая, не как у GWM H10. Под капотом – 2-литровый ДВС, который работает вместе с двумя электромоторами и 4-ступенчатой трансмиссией DHT. Отдача варьируется от 694 до 707 л.с. Максимальное исполнение разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Тяговых батарей на выбор две – на 55,4 и 66,6 кВт·ч. Электрического запаса хода хватает на 285-350 км по циклу CLTC. Бак на 65 литров обеспечивает общий пробег до 1471 км.

Цены

Начальный Wey 07 с пятиместным салоном, стандартной батареей и без подруливающей задней оси стоит 289,8 тысячи юаней (3,58 млн рублей). Следующий вариант – с более емкой батареей, большей мощностью и задними колесами, поворачивающимися на 10 градусов, – оценили в 309,8 тысячи юаней (3,83 млн рублей).

Стандартный трехрядный Wey 07 с батареей 55,4 кВт·ч тоже просят 309,8 тысячи юаней (3,83 млн рублей). А максимальное исполнение такой модели обойдется уже в 329,8 тысячи юаней (4,07 млн рублей). В общем-то, SUV вышел заметно дороже более простого Haval GWM H10.

О другом китайском кроссовере, который вышел в продажу с полным приводом, «За рулем» уже рассказывал.

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