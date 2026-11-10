Эксперт предложил точечно наказывать злостных лихачей

Вице-президент НАС Шапарин: бороться с опасным вождением нужно адресно

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что с опасным вождением нужно бороться не общими формулировками, а точечными мерами.

В беседе с «Авторадио» он пояснил, что законодательно описать это явление без противоречий и проблем не представляется возможным.

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По его мнению, наказывать следует адресно наиболее рискованные категории водителей – тех, кто выкладывает видео с нарушениями в соцсети, и тех, кто неоднократно замечен в злостном превышении скорости. Эксперт подчеркнул, что отдельные административные санкции нужны для тех, кто не понимает по-хорошему.

Слова Шапарина прозвучали на фоне решения профильного комитета Госдумы рекомендовать к отклонению законопроект о наказании за «опасное вождение», который разрабатывался два года и был признан утратившим актуальность. Авторы документа предлагали штраф от трех до пяти тысяч рублей и лишение прав, в том числе за «шашечки» на дороге и резкое торможение.

Понятие «опасное вождение» появилось в ПДД еще в 2016 году, однако санкций за него в Кодексе об административных правонарушениях до сих пор нет.