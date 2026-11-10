Берем дизельный Land Rover Discovery с пробегом... А почему так дешево?

«За рулем» рассказал о неприятностях, ожидающих владельцев дизельных LR Discovery

В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает полноприводные машины с пробегом ценой до 2 млн рублей.

В перечень попало несколько очень ресурсных полноприводных авто с пробегом до 250 тысяч км и в возрасте до 15 лет. Даже на этих дистанциях у таких серьезных машин с длиной кузова под 5 м, как правило, еще остается запас прочности, который очень пригодится очередному владельцу.

Если планируете приобрести себе такую машину, очень рекомендуем ознакомиться с полной версией материала. А здесь, в качестве тизера, рассмотрим одного из фигурантов подборки – Land Rover Discovery.

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Клиренс 240 мм, багажник 1260 л, «вечный» дизайн... Это рамный внедорожник с постоянным полным приводом и понижающей передачей – и почти все компоненты довольно долговечны. При этом сейчас часть машин на вторичке с легкостью укладываются в бюджет до 2 млн рублей. Но, как и всегда, все дело в нюансах...

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Половина машин 12–15 лет дешевле 2 млн рублей, за 1,5–1,8 млн можно найти с пробегом 150 тысяч км. Но только с дизелем, бензиновые намного дороже. На машинах до 2011 года выпуска служит дизель 2.7 (190 л.с.). Несмотря на чугунный блок, ресурс скромный – около 250 тысяч км. В высокой надежности не уличен: различные течи, капризная топливная система и ломкий термостат. Главная же неприятность – быстрый износ вкладышей с риском поломки коленвала и ремонта на полмиллиона.

Ресурс 3,0-литрового дизеля (211, 245 или 249 л.с.) много выше, но проблема вкладышей отмечена и у него. Плюс персональные недуги: протечки теплообменника, растрескивание клапанной крышки, нарушения геометрии турбины. И три приводных ремня со строгим регламентом замены. Становится яснее, почему дизельные Диско относительно недороги. Гидроавтоматы ZF 6HP и 8HP – нормальные.

Кузов отлично противостоит коррозии, за исключением каркаса подножек. Ходовая часть очень стойкая. Передние пневмобаллоны сдаются в районе 150 тысяч км, задние почти вечны. После пяти-шести зим начинает разнообразно сбоить электроника, отказывают замки, датчики парковки и прочее – связано с окислением контактов... Вердикт: заманчиво, но отпугивают дизели.

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