В России продлили большие скидки на два популярных кроссовера: актуальные цены

Скидки до 300 тысяч рублей на кроссоверы Dongfeng Mage и Huge продлены в России

Dongfeng в очередной раз продлил в России скидки на кроссоверы Mage и Huge. Действуют они при покупке автомобиля за собственные средства.

С июля нынешнего года размер выгод не менялся. Именно тогда на Huge скидка выросла на 60 тыс. – с 240 тыс. до 300 тыс. рублей. На Mage в топовой версии «Прогресс» она поднялась с 250 тыс. до 300 тыс. рублей.

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В базовой комплектации Mage «Драйв» такой же размер скидки предлагали и раньше. Так что фактически условия остались прежними – бренд лишь продлил их действие.

Базовая версия «Драйв», она же Emotion, обойдется в 2 799 000 рублей. Скидка при этом составляет 300 000 рублей.

За «Прогресс» (Progressive) просят 2 899 000 рублей, за «Комфорт» (Modern) – 2 939 900 рублей. Топовая «Престиж» (Executive) оценивается в 3 139 900 рублей. Во всех трех случаях выгода – те же 300 000 рублей.

Dongfeng Mage

Городской кроссовер Mage конкурирует с популярными у россиян Geely Atlas и Jetour Dashing. На российский рынок он вышел в июле прошлого года. Под капотом – безальтернативный 1,5-литровый турбированный двигатель на 197 л. с., работающий в паре с семиступенчатым роботом Getrag. Привод – только передний.

Huge продается в России с августа прошлого года и считается флагманом легковой линейки Dongfeng на нашем рынке.

В обеих комплектациях у него стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л. с. Он сочетается с семиступенчатым роботом с двойным «мокрым» сцеплением.

Привод, как и у Mage, только передний – других вариантов для этих моделей не предусмотрено.

Dongfeng Huge

О том, какие китайские кроссоверы сегодня доступнее всего, «За рулем» уже рассказывал.

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