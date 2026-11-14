Надежный семейный автомобиль на 5 человек превратили в удобный автодом для четверых

Кемпервэн Opel Vivaro Pro за 59 000 евро: кухня, спальное место и подъемная крыша уже в базе

Баварская компания Alpincamper представила кемпервэн на базе Opel Vivaro Pro по цене от 59 000 евро, назвав его просторным автомобилем, подходящим и для повседневной эксплуатации.

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В базовую стоимость уже входят спальное место, кухонный блок и подъемная крыша, поэтому за главное кемперное оснащение доплачивать не нужно. Дополнительные функции – фаркоп за 999 евро, многофункциональный профиль Multirail за 650 евро, маркиза с адаптером за 1100 евро и окраска крыши за 1200 евро – остаются на выбор покупателя.

В стандартной комплектации Opel Vivaro Pro оснащен 2,2-литровым дизелем мощностью 145 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, кондиционером, круиз-контролем и камерой заднего вида.

В повседневной жизни это надежный семейный автомобиль на пять человек, а на отдыхе он может комфортно разместить четверых взрослых; при более плотном размещении или с дополнительной палаткой – всех пятерых.

Салон выполнен просто: открытые полки с сетками, закрытые шкафчики и выдвижные ящики на кухне, мойка рядом с индукционной плитой. ГАЗ не используется: за отопление отвечает дизельный автономный отопитель, а плита мощностью 1000 Вт может питаться от литиевого аккумулятора на 60 А·ч.

Баки для чистой и сточной воды – по 19 литров. Полноценного холодильника нет, его заменяет переносная компрессорная камера между передними сиденьями.

Ближайшего конкурента – Antilope Van Flex 5 на базе Renault Trafic продают от 62 900 евро: за доплату около 4000 евро он предлагает более продуманную планировку и дополнительные функции комфорта.

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