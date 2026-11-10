Полный привод, автомат, богатое оснащение – новый кроссовер Mazda появился в РФ

Mazda CX-60 в комплектации High продают в России с ценой от 5,85 млн рублей

В России начали продавать Mazda CX-60. На рынке ее подают как конкурента Tenet T8 и Geely Monjaro; минимальный ценник – 5,85 млн рублей.

Mazda CX-60

Самое доступное объявление на крупных классифайдах – из Чебоксар. За 5 850 000 рублей там продают экземпляр 2024 года, привезенный из Грузии. Под капотом – 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G на 188 л. с., коробка – восьмиступенчатый автомат.

В Москве аналогичная Mazda CX-60 2025 года выпуска стоит 6 199 000 рублей. В столице, кстати, предлагается около десятка таких машин, и большинство из них – 2026 года производства.

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Крупный автодилер в Нижнем Новгороде просит за бензиновые CX-60 от 6 990 000 до 7 295 000 рублей. Дешевле там оценили «прошлогодний» автомобиль, дороже – «свежий» кроссовер 2026 года.

Есть и вариант под заказ. Одна из крупнейших дилерских компаний готова привезти в Россию «под ключ» порядка десяти автомобилей 2025 и 2026 года выпуска. С учетом коммерческого утильсбора и прочих расходов они стоят сейчас от 7 200 000 до 7 250 000 рублей.

По габаритам CX-60 – 4745 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Колесная база – 2870 мм, что для класса выглядит внушительно. Соперниками модели можно считать BMW X3, Tenet T8, Jaecoo J8 и Volga K50. Строго говоря, перед нами семейный пятиместный кроссовер с постоянным полным приводом.

Интерьер Mazda CX-60

Дебютировала CX-60 четыре года назад и стала первой за 23 года моделью Mazda с классической заднеприводной компоновкой. В Россию, впрочем, привозят только полноприводные машины.

Все CX-60 по умолчанию получают электронную систему KPC (Kinematic Posture Control). Впервые она появилась на родстере Mazda MX-5. За счет программной надстройки над штатной системой стабилизации KPC уменьшает крены в поворотах, подтормаживая внутреннее заднее колесо.

Подавляющее большинство привезенных машин – в богатой комплектации High. В нее входят кожаная отделка интерьера, панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора. Плюс подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних кресел и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Сверх этого в оснащении есть полностью светодиодная оптика, электропривод двери багажника и 20-дюймовые легкосплавные диски. Также – датчики дождя и света, передние и задние парковочные датчики, обогревы руля и передних сидений. В салоне – цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем на 12,3 дюйма. Электронные ассистенты включают системы удержания в полосе, контроля слепых зон, автоматического торможения и распознавания дорожных знаков.

О том, какие скидки сейчас действуют на популярные кроссоверы в России, «За рулем» рассказывал.

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