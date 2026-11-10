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Отечественный кроссовер попадет на большой экран: какая роль отведена машине?

Москвич 3 сняли в фильме «Колотун и Волшебное Королевство» — премьера 19 ноября

Кроссовер Москвич 3 появился в семейном приключенческом фильме «Колотун и Волшебное Королевство», который выйдет в российский прокат 19 ноября 2026 года (6+). Автомобиль стал частью сказочной истории о семейных ценностях, взаимопонимании и приключениях, способных объединить даже тех, кто, казалось бы, утратил общий язык.

Отечественный кроссовер попадет на большой экран: какая роль отведена машине?

По сюжету семья Снегиревых переживает непростой период. Несмотря на решение родителей расстаться, они договариваются встретить Новый год вместе ради сына. Однако обычная поездка на Москвич 3 неожиданно превращается в настоящее приключение: герои оказываются в волшебном королевстве, где им предстоит противостоять повелителю холода Колотуну, преодолеть испытания и вновь научиться слышать друг друга.

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Именно Москвич 3 становится отправной точкой этого необычного путешествия. Автомобиль сопровождает героев на пути к новогоднему чуду, а сама история напоминает, что порой самое важное в дороге – не пункт назначения, а люди, которые находятся рядом.

Тема зимних семейных путешествий близка и самому автомобилю. Просторный салон Москвич 3 позволяет с комфортом разместиться всей семье, вместительное багажное отделение – взять с собой необходимые вещи, а климат-контроль и подогрев сидений помогают поддерживать комфортную температуру во время поездок в холодное время года.

Участие Москвич 3 в фильме «Колотун и Волшебное Королевство» позволяет по-новому взглянуть на привычные семейные поездки, которые могут стать началом большого приключения. Ведь даже в самые холодные дни главное тепло – то, которым близкие делятся друг с другом.

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