Отечественный кроссовер попадет на большой экран: какая роль отведена машине?

Москвич 3 сняли в фильме «Колотун и Волшебное Королевство» — премьера 19 ноября

Кроссовер Москвич 3 появился в семейном приключенческом фильме «Колотун и Волшебное Королевство», который выйдет в российский прокат 19 ноября 2026 года (6+). Автомобиль стал частью сказочной истории о семейных ценностях, взаимопонимании и приключениях, способных объединить даже тех, кто, казалось бы, утратил общий язык.

По сюжету семья Снегиревых переживает непростой период. Несмотря на решение родителей расстаться, они договариваются встретить Новый год вместе ради сына. Однако обычная поездка на Москвич 3 неожиданно превращается в настоящее приключение: герои оказываются в волшебном королевстве, где им предстоит противостоять повелителю холода Колотуну, преодолеть испытания и вновь научиться слышать друг друга.

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Именно Москвич 3 становится отправной точкой этого необычного путешествия. Автомобиль сопровождает героев на пути к новогоднему чуду, а сама история напоминает, что порой самое важное в дороге – не пункт назначения, а люди, которые находятся рядом.

Тема зимних семейных путешествий близка и самому автомобилю. Просторный салон Москвич 3 позволяет с комфортом разместиться всей семье, вместительное багажное отделение – взять с собой необходимые вещи, а климат-контроль и подогрев сидений помогают поддерживать комфортную температуру во время поездок в холодное время года.

Участие Москвич 3 в фильме «Колотун и Волшебное Королевство» позволяет по-новому взглянуть на привычные семейные поездки, которые могут стать началом большого приключения. Ведь даже в самые холодные дни главное тепло – то, которым близкие делятся друг с другом.

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