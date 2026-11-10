На российский рынок привезли сотни новых кроссоверов Hyundai Tucson

Hyundai Tucson из Китая и ОАЭ уже в продаже — цены стартуют от 3,2 млн рублей

Речь идет о нескольких сотнях автомобилей, преимущественно в удлиненной версии Tucson L, произведенной для китайского рынка.

Эти машины отличаются оригинальным оформлением салона и силовым агрегатом, который должен прийтись по душе российским водителям.

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Самое доступное предложение на данный момент зафиксировано в Казани. Там новый Hyundai Tucson L в богатой комплектации GLX Elite Edition N Line предлагают за 3 199 000 рублей. В эту сумму уже включены электронный паспорт транспортного средства и уплаченный коммерческий утилизационный сбор.

В оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида, парктроники, цифровая приборная панель, мультимедиа с вертикальным 10,4-дюймовым экраном, панорамная крыша, кожаный руль и сиденья из экокожи.

Под капотом таких автомобилей установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод у большинства машин передний, но в продаже встречаются и полноприводные модификации.

Чуть дороже можно приобрести «стандартный» Hyundai Tucson в исполнении для ОАЭ. Его легко узнать по салону с двумя горизонтальными 12,3-дюймовыми экранами. Под капотом у такой версии стоит 2,0-литровый атмосферный двигатель, дополненный шестиступенчатым автоматом и полным приводом. В Самаре такую машину можно заказать за 3 400 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – за 3 500 000.

Китайские Tucson L с 200-сильным двигателем также доступны из наличия во многих городах. В Оренбурге, Красноярске, Тамбове, Екатеринбурге и Самаре их цена составляет 3 850 000 рублей. В Краснодаре и Воронеже – 3 950 000, в Туле – на 100 тысяч дороже. В Москве цены начинаются от 4 150 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – от 4 370 000.

География продаж охватывает Новосибирск, Уфу, Челябинск, Пензу, Омск, Сочи, Волгоград, Ярославль и другие города. Только в Москве в наличии находится около сотни таких кроссоверов. Большая часть автомобилей – рестайлинговые машины 2026 года выпуска.

О том, какие скидки сейчас действуют на популярные кроссоверы в России, «За рулем» рассказывал.

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