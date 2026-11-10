Снаружи Волга, внутри Camry: на продажу выставили интересный проект

В Башкирии продают ГАЗ-21 1965 года на шасси Toyota Camry XV40 за 3,7 млн рублей

В Октябрьском, что в Башкирии, выставили на продажу автомобиль, который внешне не отличить от классического ГАЗ-21 1965 года – с узнаваемой решеткой радиатора и теми самыми плавниками, знакомыми по фильмам о шестидесятых. Об этом сообщает 110km.Ru. Вот только под капотом у легендарной «двадцать первой» прячется вовсе не скромный мотор из прошлого века: кузов старинной Волги посажен на шасси Toyota Camry XV40.

По словам владельца, проект строили два года и закончили в 2016-м. Заказчиком выступил генерал из Москвы, а бюджет впечатляет – 100 000 долларов, то есть примерно 8,5 миллиона рублей по тогдашнему курсу. Сейчас за машину просят куда скромнее: 3 700 000 рублей.

Что же получает покупатель? Вместо двигателя из 60-х – современный V6 объемом 3,5 литра и мощностью 277 лошадиных сил, который работает в паре с автоматом. Передний привод, дисковые тормоза, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль – набор, о котором владельцы оригинальной «21-й» могли только мечтать. Крейсерская скорость составляет 140-160 км/ч, а максимальная переваливает за 200.

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Самое пикантное кроется в документах. Мотор и коробка в ПТС внесены, однако там значатся скромные 60 л.с., так что транспортный налог выходит символичный – 800 рублей в год. Насколько реальные цифры в бумагах совпадают с тем, что под капотом, покупателю стоит выяснить до сделки, а не после.

К машине относились бережно: зимой не ездили, хранится она в отдельном гараже под чехлом. Продавец обещает отдать и зимний комплект колес. Стоит ли платить 3,7 миллиона за Волгу с сердцем Camry – вопрос спорный. Для кого-то это гаражный франкенштейн с проблемными документами, а для кого-то – способ выделиться в потоке и удивить всех на трассе.

На примере подержанного Land Rover Discovery «За рулем» уже разбирал, как оценивать необычные машины перед покупкой.

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