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УАЗ Патриот получил модернизированную систему безопасности TCS

Ульяновский автозавод внедряет обновленную систему активной безопасности TCS НАМИ

На модернизированных внедорожниках УАЗ Патриот появится система активной безопасности TCS, разаботанная в НАМИ.

Систему получат как бензиновые, так и дизельные машины с новой 6-ступенчатой МКП, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу предприятия. TCS – по-сути, эволюция ABS, в которую помимо антиблокировки заведены функции помощи при трогании на подъеме и при экстренном торможении, а также интегрированы противобуксовочная система и электронная имитация блокировки дифференциала.

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УАЗ Патриот получил модернизированную систему безопасности TCS

Система уже прошла весь комплекс испытаний, включая проверки на грунтовых дорогах, скользких покрытиях, бездорожье, подъемах и спусках. Помимо Патриота, TCS от НАМИ планируют внедрить на все модели обновленной линейки, то есть на бензиновые и дизельные Пикапы и Профи.

Ранее «За рулем» рассказал, когда обновленный внедорожник Патриот Х поступит в продажу.

Источник:  Известия
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