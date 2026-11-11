В Россию привезли новый редкий кроссовер Toyota с полным приводом: известна цена

Гибридный кроссовер Toyota Crown Signia привезли в РФ с ценой 12,5 млн рублей

В Россию добрался новый кроссовер Toyota Crown Signia. Под капотом – гибридная установка объемом 2,5 литра, выдающая 245 л.с., в паре с вариатором и полным приводом.

Больше всего собственника радует экономичность: по его словам, в среднем машина потребляет 6,2 литра на 100 километров. Кстати, продавец уверяет, что Crown Signia едет тише, чем сопоставимый Lexus RX.

Toyota Crown Signia

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Оснащение – отдельная тема. Восемь подушек безопасности, панорамная крыша, вентиляция и обогрев сидений, цифровое зеркало заднего вида, электропривод багажника с сенсором, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль – и это не весь список ассистентов.

Внутри стоит 12,3-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Все таможенные расходы и утильсбор уже оплачены, так что кроссовер готов к постановке на учет. Правда, владелец готов рассмотреть небольшой торг – но только с реальными покупателями.

Интерьер Toyota Crown Signia

О том, из какой страны в Россию везут больше всего подержанных машин, «За рулем» уже рассказывал.

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