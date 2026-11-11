УАЗы начинают собирать по новой технологии

Ульяновский автозавод внедрил киттинг — систему комплектной подачи деталей

Кузовной конвейер УАЗа получил новую систему, которая стала следствием запуска нового логистического хаба.

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, на второй линии конвейера внедрена система киттинга, то есть комплектной подачи деталей для каждого конкретного автомобиля, находящегося на сборке.

«Мы продолжаем планомерно модернизировать производственные мощности. Данное решение ускорит процесс сборки и повысит производственную эффективность», – отметил гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев.

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Что же конкретно поменялось? Теперь компоненты заранее подбирают по VIN-номерам и размещают на тележке в строгой последовательности. Ввиду этого оператор получает детали для сборки в одном комплекте, и потому не тратит время на их поиск. А сопутствующие плюсы киттинга – это освобождение свободного пространства и снижение риска пересортицы.

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