Создана система передачи запаха из рекламы на билбордах в салон авто

Sony запатентовала технологию распыления запахов из рекламы в салоне машине

Sony оформила патент на автомобильную систему, которая транслирует в салон запахи из рекламы. Заявку опубликовало Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO), а заметил ее профильный ресурс Patentlyze.

Как камера и GPS выбирают запах

Логика простая: камера смотрит наружу и ловит рекламный щит, после чего сверяет увиденное с онлайн-базой, где к каждой рекламной кампании уже привязан свой аромат. GPS, в свою очередь, подтверждает, что машина и правда проезжает мимо нужного билборда. И только потом диспенсеры выпускают запах внутрь.

Нюанс в том, что аромат может достаться не всем, кто сидит в салоне. Внутренняя камера анализирует пассажиров, прикидывая в том числе их предполагаемый возраст и пол. Кстати, условия задает сам рекламодатель: можно сузить подачу до определенной аудитории или, скажем, держать ее 30 секунд.

Рассчитана технология не только на уличные щиты. Ролики на телевидении, радио и подключенных устройствах – смартфонах например – тоже в деле: автомобиль опознает рекламу по телеканалу, сайту или времени трансляции и подбирает аромат из базы.

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Картриджи, вентиляторы и сценарии вне рекламы

Что касается «железа», Sony предлагает ароматические картриджи и вентиляторы, которые направляют запах к отдельным сиденьям – точечно, а не на весь салон разом.

В патенте описаны и сценарии за пределами рекламы. Скажем, при запуске автомобиль может выпускать фирменный аромат бренда. Или пассажир такси сам выбирает запах, который ему по душе.

Правда, сам по себе патент еще ничего не гарантирует: из документа не следует, что Sony собирается ставить такую систему на серийные машины.

Sony

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