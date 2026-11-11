Вторичный рынок оживился: где подержанные машины покупали активнее всего
Октябрь 2026-го на российском вторичном рынке завершился ростом продаж: относительно сентября – плюс 5%. Правда, до результата октября 2025 года рынок недотянул, отставание составило те же 5%. Такие цифры приводит пресс-служба автомобильного портала «Дром».
Прибавка за месяц, как уточняют аналитики, затронула машины всех стран-производителей – без исключений. По сути, оживление оказалось не точечным, а общим для разных сегментов.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Месячная динамика: марки и регионы
Заметнее других в месячном срезе прибавили китайские автомобили: плюс 9% к сентябрю. Отечественные и корейские модели показали рост на 5%, немецкие – на 3%.
Сильнее всего рост продаж подержанных машин в «Дроме» зафиксировали на Дальнем Востоке (+7%) и на Урале (+6%). В Сибири и Приволжье показатель увеличился на 5%.
Центральные регионы России дали прибавку в 4%, а Юг – всего 1%. В общем-то, разброс по географии получился заметным, хотя положительная динамика была везде.
Год к году: китайские и немецкие авто
Если сравнивать с октябрем 2025-го, китайские автомобили с пробегом показали куда более резкий рост – на 32%. Немецкие машины за тот же период прибавили 18%.
Американские и европейские подержанные автомобили выросли на 14% относительно октября прошлого года. Корейские машины показали годовой рост на 9%.
Российские авто с пробегом в 2026 году покупали на 2% чаще, чем в 2025-м. Между прочим, эта цифра оказалась скромнее, чем у других категорий из отчета.
О том, из какой страны в Россию везут больше всего подержанных машин, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте