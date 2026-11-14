Бумажный ОСАГО уходит в прошлое: продажи электронных полисов выросли в 1,5 раза

РСА: продажи е-ОСАГО в России за январь – октябрь 2026 года выросли на 55,8%

С января по октябрь 2026 года российские автомобилисты оформили 48,7 млн электронных полисов ОСАГО. Такие данные приводит пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА). За тот же отрезок прошлого года было продано 31,3 млн договоров, то есть рост составил 55,8% – больше чем в полтора раза. Доля е-ОСАГО в общем объеме продаж полисов обязательного страхования к этому моменту достигла 82%.

Один только октябрь принес 5,4 млн электронных полисов. Для 2026 года это лучший месячный результат. Годом ранее в том же месяце оформили 4,2 млн договоров – прибавка вышла на уровне 28,5%.

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По регионам первое место ожидаемо за Москвой: 5,3 млн полисов, или 10,8% от общероссийского объема. В десятку лидеров также попали:

– Московская область – 3,8 млн полисов (7,9%);

– Краснодарский край – 2,7 млн (5,5%);

– Санкт-Петербург – 2,4 млн (5%);

– Свердловская область – 1,9 млн (3,8%);

– Челябинская область – 1,33 млн (2,7%);

– Республика Татарстан – 1,29 млн (2,7%);

– Самарская область – 1,289 млн (2,6%);

– Новосибирская область – 1,27 млн (2,6%);

– Республика Башкортостан – 1,21 млн (2,5%).

В сумме на эти десять субъектов пришлось 46% всех проданных в стране электронных полисов ОСАГО.

Любопытно, что внутри года квартальные продажи е-ОСАГО росли последовательно. В январе – марте оформили 12,7 млн договоров, во втором квартале – 14,9 млн, а в третьем – уже 15,7 млн.

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