Самый экономичный Volkswagen в истории выставили на продажу

Volkswagen XL1 с пробегом 1600 км выставили на продажу за 12 млн рублей

На нидерландских торгах Catawiki появился Volkswagen XL1 – экземпляр из тиража в 250 машин, который полностью разошелся еще на старте продаж. Модель имеет условно серийный статус, и на вторичном рынке такие автомобили большая редкость. Владелец надеется выручить до 125 тысяч евро (около 12 млн рублей). Вот только за несколько дней до финала торгов самая высокая ставка замерла на 69 тысячах.

Volkswagen XL1

Конкретно этот автомобиль сошел с конвейера в 2016 году, а на одометре у него чуть больше 1600 километров. Состояние оценивают как отличное. Для машины, задуманной демонстратором предельной топливной эффективности, все сходится: перед нами не средство передвижения, а коллекционный экспонат, который берегли, а не эксплуатировали.

История проекта началась с инициативы Фердинанда Пиеха, в ту пору возглавлявшего концерн. Разработка заняла около 12 лет, и задача стояла ровно одна – получить серийный автомобиль с расходом порядка литра на 100 километров.

Volkswagen XL1

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Ради такого результата инженеры пошли на серьезные решения: кузов и шасси сделали из углепластика, снаряженную массу довели до 840 кг, а коэффициент аэродинамического сопротивления – до 0,189. В средней части стоит 800-кубовый двухцилиндровый турбодизель, компанию ему составляет подключаемая гибридная система с батареей емкостью 5,5 кВт·ч.

По европейскому циклу расход получается 0,9 л на 100 км, на одной электротяге машина проходит около 50 километров. Суммарная отдача – всего 68 л.с., до 97 км/ч XL1 разгоняется примерно за 13 секунд. Скорость здесь вообще не была самоцелью: перед нами инженерный манифест об эффективности.

Любопытно, что нынешние 69 тысяч евро уже заметно выше итога предыдущих торгов. В апреле 2026 года на Bonhams в Монако похожий XL1 2016 года с пробегом 1426 километров ушел за 29,9 тысячи евро с учетом комиссии. Чем объяснить такую разницу? Круг потенциальных покупателей узкий – это немногочисленные коллекционеры, которым важна не динамика и не практичность, а сам факт принадлежности к тиражу из 250 экземпляров и символика «0,9 литра на сотню». Предсказуемым ценообразование на такие машины не бывает.

Интерьер Volkswagen XL1

О подводных камнях покупки подержанной машины «За рулем» разбирался на примере дизельного Land Rover Discovery.

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