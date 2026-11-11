В России могут разрешить регистрацию автомобилей из международного розыска
Правительственная инициатива призвана оградить добросовестных покупателей от процессуальных проволочек. Появляются они из-за того, что приходится взаимодействовать с правоохранительными органами недружественных стран.
Человек покупает машину и может даже не подозревать о ее криминальном прошлом. До прекращения розыска регистрация такого автомобиля в РФ запрещена.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Защитить свои права покупатель способен только через суд. Но недружественная страна вправе проигнорировать решение российского суда и не удалить автомобиль из базы разыскиваемых.
Именно поэтому авторы предлагают наделить МВД – регистрирующий орган – полномочиями устанавливать особенности совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске.
Закон начнет действовать по истечении 365 дней после дня официального опубликования.
«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм