В России могут разрешить регистрацию автомобилей из международного розыска

ГД РФ одобрила законопроект о регистрации разыскиваемых через Интерпол авто

Правительственная инициатива призвана оградить добросовестных покупателей от процессуальных проволочек. Появляются они из-за того, что приходится взаимодействовать с правоохранительными органами недружественных стран.

Человек покупает машину и может даже не подозревать о ее криминальном прошлом. До прекращения розыска регистрация такого автомобиля в РФ запрещена.

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Защитить свои права покупатель способен только через суд. Но недружественная страна вправе проигнорировать решение российского суда и не удалить автомобиль из базы разыскиваемых.

Именно поэтому авторы предлагают наделить МВД – регистрирующий орган – полномочиями устанавливать особенности совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в международном розыске.

Закон начнет действовать по истечении 365 дней после дня официального опубликования.

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