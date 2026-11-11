Рекорд электромобиля по времени зарядки: подробности

BMW i3 поставила рекорд по времени зарядки при путешествии через Европу

Электрический седан BMW i3 50 xDrive стал рекордсменом по суммарному времени зарядки в ходе поездки через Европу – об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дорога от мыса Нордкап в Норвегии до испанского города Тарифа растянулась на 5886,7 км. Весь маршрут машина прошла за трое суток, 2 часа и 41 минуту, а на пополнение заряда батареи ушло в общей сложности 2 часа 46 минут.

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Предыдущее достижение держалось с 2017 года. Новый результат оказался лучше более чем на семь часов.

Восемь стран и средняя скорость 79,7 км/ч

Ехали через восемь государств по дорогам общего пользования – автомагистралям, загородным трассам и населенным пунктам. Станции для подзарядки водитель выбирал самостоятельно, скоростной режим при этом соблюдал.

Средняя скорость по итогам заезда составила 79,7 км/ч, расход электроэнергии – 12,5 кВт·ч на 100 км. Для сравнения: по циклу WLTP для этой модели заявлено от 13,4 до 18 кВт·ч на 100 км, то есть в реальной поездке автомобиль оказался экономичнее паспортных данных.

Что касается инфраструктуры, использовались общественные станции, средняя мощность которых составляла 275 кВт.

Техника: 469 л.с., 800 вольт, 108,7 кВт·ч

Участвовавший в заезде автомобиль оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 469 л.с. Полноприводный седан разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

BMW i3

В основе машины – 800-вольтовая архитектура и батарея емкостью 108,7 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 912 км, пиковая мощность зарядки – 400 кВт; по данным компании, десяти минут на станции хватает, чтобы восполнить запас хода на 423 км.

Энергоэффективность складывается из нескольких решений: коэффициент аэродинамического сопротивления 0,21, шины с пониженным на 14% сопротивлением качению, а также сокращение потерь энергии в электромоторах на 40% по сравнению с предыдущим поколением электромобилей BMW. Вдобавок система управления переводит в режим рекуперации более 95% процессов торможения.

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